LGR fête ses 15 ans

Si vous vouliez un coup de vieux, le voici : l a chaîne Youtube LGR (Lazy Game Reviews) fête ses 15 ans. C'est l'une des plus anciennes et des plus populaires chaîne YouTube sur le retrogaming. Depuis 15 ans, Clint Basinger écrit, tourne, monte et uploade chaque semaine une nouvelle vidéo sur un jeu rétro, du matos exotique, un vieux PC ou un accessoire moderne pour sa vieille bécane. Pour l'occasion, il revient sur ce qui s'est passé ses 15 dernières années dans le petit monde devenu grand du retrogaming. Bon anniversaire, LGR !