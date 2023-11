Les vendredis à la mod

Quand il s'agit de faire tourner des anciens jeux sur des systèmes modernes, il y a deux stratégies. La première consiste à émuler les anciennes bécanes et la seconde consiste à réécrire le moteur du jeu. Le développement de KeeperFX a commencé à la fin des années 2000 et son but était de remplacer le moteur de Dungeon Keeper. Mais le développement s'est tassé avant d'être repris en main en 2016 par une nouvelle équipe. La version 1.0 vient de sortir . Elle nécessite de disposer du jeu de base et vous permettra de jouer en haute résolution et en multi sur une bécane récente. En plus de cela, les développeurs ont amélioré l'IA, corrigé des bugs et ajouté tout plein de contenu.Derrière Dungeon Keeper se trouve un certain Peter Molyneux mais aussi un certain Dene Carter qui est plus connu pour la série Fable. Dene est plus ou moins à la retraite en jouant les consultants pour différents jeux. Pendant son temps libre, il a développé Moonring qui est un RPG roguelike fortement inspiré par les Ultima. Comme c'est un chic type, il a sorti Moonring sur Steam totalement gratuitement . Quand on lui a demandé "pourquoi ?", sa réponse est merveilleuse : "La vie est dur. Ca craignait pendant Covid. Tout le monde est pauvre et stressé. Je n'ai pas besoin des $300 que ce jeu me rapporterait."On continue dans les jeux gratuits avec un certain Planet S qui est passé en 1.0 il y a quelques semaines. Derrière ce nom générique et ses graphismes simplismes se cache un genre d'Anno dans l'espace dans lequel on colonise une planète pour établir des chaines de production permettant d'aller coloniser d'autres planètes. Chaque système solaire est composé de planètes générées de manière procédurale, vous pouvez choisir la voie militaire ou la voie technologique pour dominer le tout, il y a du solo et du multi et encore une fois c'est totalement gratuit Si vous aimez le procédural, Radiant Infinium est fait pour vous. C'est un mod pour Fallout New Vegas qui génère un nombre infini de quêtes. Concrètement il ajoute des terminaux un peu partout dans le Mojave qui permettent d'accéder aux quêtes en question. Elles vous enverront délivrer des paquets, tuer des bestioles mutantes et des gens, récolter des plantes, chasser... Forcément c'est assez générique et les mauvaises langues diront que ça transforme New Vegas en un jeu Bethesda. Mais si vous avez envie de dégraisser votre power armor pour vous défouler, c'est le mod parfait.Il existe déjà des outils pour modder The Witcher 3 mais ils le sont pour le moins rudimentaires. Les choses vont changer car CDPR va sortir un 2024 un éditeur permettant de modifier et d'ajouter du contenu et des quêtes. Le jeu de CDPR a connu un regain de popularité avec la sortie du Steam Deck. Il est régulièrement dans le top 20 voir le top 10 des jeux les plus joués sur la bécane. On espère sans trop y croire qu'à terme, CDPR finira par publier le REDEngine en open source vu que le studio abandonne son moteur maison au profit de l'UE5.Terminons cette news avec l'increvable Doom. Il y a trois ans, John Romero avait sorti SIGIL , une nouvelle campagne de 9 niveaux pour Doom premier du nom. Cette année il revient à la charge avec SIGIL II qui sortira le 10 décembre pour les 30 ans de Doom. Il s'agit encore une fois d'une campagne de neuf niveaux mais cette fois elle sera payante . Le même jour à 21H, John Romero et John Carmack prendront l'antenne sur Twitch pour parler de la genèse de Doom.