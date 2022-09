Les Nouvelles du Faicteur : la revue de presse grand public

On va quand même commencer par un news insolite. Sur la version suisse du site de 20 minutes, on apprend qu'un père de famille vaudois qui avait commandé un jeu sur une plateforme de vente en ligne, a reçu à la place un kit pour toxicomane. Il y avait même le mode d'emploi : « Filtrage : de toute façon veuillez bien chauffer la solution de la cocaïne et de l’héroïne ». Effectivement, heureusement que c'est le père de famille qui avait ouvert le colis, cela aurait pu créer tout un tas de malentendu gênant.

Cela concerne plus les Biarrots, les personnes vivant pas trop loin de la côte basque et les courageux qui pourront assister au nouveau salon Two Days Geek qui se déroulera les 24 et 25 septembre 2022 nous annonce sudouest.fr. Il y aura du gaming, de l’astronomie et quelques invités dont Gaultier de Kermoal, Guillaume Brillette et Aurélien Portehaut de la série Kaamelott, tout cela dans un espace de 5 000 m² avec pas moins de 50 exposants. C'est un salon geek friendly en somme.

Les Nouvelles du Faicteur, terme "emprunté" au mémorable test en vieux François de notre très cher hohun sur The Procession to Calvary , va être l'occasion parfois de présenter un condensé d'articles de la presse grand public autour du média jeu vidéo. On vous renverra toujours vers l'article en question, vu qu'il sera toujours plus complet et ce ne sera pas forcément des news insolites, mais aussi des nouvelles qui seront informatives. On espère que la formule vous plaira.C'est toujours sympa les initiatives qui se mettent en place pour préserver le patrimoine numérique, mais ça l'est plus encore lorsque l'intention est de souhaiter « promouvoir des jeux où les moqueries et les discriminations sont bannies » comme il est précisé dans ouest-france.fr. C'est tout à l'honneur de Fairplayers une association créée en avril 2022 à Betton en Bretagne, qui s'est fixé pour objectif de promouvoir l’utilisation du jeu vidéo non toxique. Ils vont ainsi privilégier les évènements en réseau local avec des émulateurs, sur du rétrogaming avec des jeux des années 80 jusqu'aux années 2010.