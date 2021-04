Les modos sont en week-end, postez des photos de camions

Je ne vais pas vous mentir, si je suis revenu écrire sur Factor, c'est uniquement pour mettre en lumière un sujet qui est depuis trop longtemps ignoré par les autres rédacteurs : les jeux de camions. Et plus précisément, la série des Truck Simulator de SCS Software Sorti en 2012, Euro Truck Simulator 2 (il y a eu un ETS1, mais on s'en fout) propose de conduire un bon gros camion sur les routes d'Europe. À l'époque, "les routes d'Europe", ça se limitait à quelques bouts de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Angleterre, d'Autriche, de République Tchèque (terre natale de SCS Software) et du Bénélux, et roulez jeunesse. Les pays ne sont évidemment pas à l'échelle 1:1, mais il y avait quand même déjà de quoi voyager un peu.Au fil des années, SCS a considérablement agrandi la carte de son jeu, et vous pouvez maintenant visiter toute la France (Corse comprise, c'est important), l'Italie, les pays scandinaves, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, la Turquie, un bout de Russie, et j'en passe, le dernier ajout en date étant la péninsule ibérique. Ca fait énormément de contenu, et les trajets les plus longs vous garderont devant votre écran pendant plusieurs heures. Le prochain DLC est déjà annoncé, et il s'annonce assez titanesque puisqu'il rajoutera un énorme bout de Russie en plus de celui déjà existant.Tous ces ajouts ne sont évidemment pas gratuits : il s'agit de DLC payants, qui sortent généralement au rythme d'un ou deux par an pour une quinzaine d'euros. C'est plutôt réglo de la part de SCS, d'autant plus que les devs n'hésitent pas à revenir parfois sur les zones les plus anciennes pour les retaper et les mettre à niveau visuellement. Ca a été le cas de l'Allemagne récemment, l'un des pays du jeu d'origine, qui faisait vraiment pauvre par rapport aux ajouts les plus récents. Les possesseurs du DLC France ont eux eu droit gratuitement à l'ajout de la Corse, et même au sud-ouest du pays pour l'arrivée du DLC Iberia. Ces coups de peinture et petits ajouts sont eux gratuits pour tout le monde : réglo, on vous dit.Mais SCS ne s'est pas limité à l'Europe, et a sorti en 2016 American Truck Simulator . La version 1.0 ne comprenait que quelques états du sud-ouest du pays (Californie, Nevada, Arizona), donc on en faisait vite le tour. L'un des premiers gros chantiers de SCS sur ATS a d'ailleurs été d'agrandir l'échelle, les joueurs s'étant vite plaint que tout donnait l'impression d'être beaucoup trop étriqué.SCS a donc poussé les murs, rallongé les routes, et offert gracieusement cette version plus-sized à tous les possesseurs du jeu, avant de s'atteler à la création de nouveaux contenus. Les DLC se sont depuis enchainés au rythme d'un ou deux par an là aussi, et on peut maintenant parcourir toute la côte ouest des US de Seattle à San Diego, et même s'aventurer un peu dans les terres de l'Idaho ou du Colorado. Le prochain DLC attendu est le Wyoming, et le suivant sera lui aussi un beau bébé puisqu'il s'agira du Tegzas.En plus de tous ces milliers de kilomètres de routes à arpenter, SCS maintient à jour tant bien que mal l'aspect technique de ses jeux, ce qui est un peu indispensable pour un truc vieux de près de dix ans qui n'était déjà pas vraiment une prouesse visuelle à sa sortie. On ne va pas se mentir, ETS2 et ATS ont toujours été assez moches et surtout techniquement datés, mais la mise à jour 1.40 sortie il y a quelques semaines parvient à donner un bon petit coup de jeune aux graphismes, avec notamment une gestion des éclairages reprise du sol au plafond. Ce n'est toujours pas ça qui fera passer les jeux pour des démos techniques qu'on sort pour benchmarker son nouveau GPU, mais c'est quand même beaucoup plus regardable. On sent quand même toutefois qu'on reste sur une vieille brouette, avec notamment un anti-aliasing que l'on qualifiera pudiquement de "pas top" (bourrez la résolution interne à 400% ou passez par le DSR Nvidia si vous ne voulez pas saigner des yeux avec des escaliers sur la moindre arête, mais le jeu deviendra alors ridiculement gourmand).Les jeux supportent également les casques VR. Ca a l'air super dit comme ça, malheureusement la réalité est bien moins reluisante : en perpétuelle bêta, les modes VR sont un enfer à configurer et semblent marcher un peu quand ils en ont envie. On sent bien que c'est une fonctionnalité bricolée par un des devs sur ses pauses déjeuner : on espère sans trop y croire qu'un jour SCS se retroussera sérieusement les manches pour proposer un vrai support VR digne de ce nom qui transformerait complètement l'expérience. En l'état, ça reste de la bidouille : si vous n'avez pas peur de vous prendre la tête, vous pouvez quand même tenter le coup, parce que ça reste très chouette quand ça fonctionne."Bon tout ça c'est bien gentil, mais on fait quoi dans tes jeux de camion là ?" vous demandez-vous sûrement. Et bien on conduit des camions, d'un point A (où on prend la remorque de marchandises à livrer) à un point B (où on dépose la marchandise en question et où on encaisse le pognon). Fin de l'histoire. On peut évidemment acheter de nouveaux camions, les customiser, agrandir son garage de départ ou en acheter de nouveaux, embaucher des chauffeurs et leur acheter leurs propres camions pour qu'ils puissent progresser et vous ramener plus de pognon... mais tout ça on s'en fout : le coeur du jeu, c'est la conduite.Ca peut avoir l'air chiant dit comme ça, et ça l'est sûrement pour beaucoup de monde : il faut y aller en sachant qu'on vient pour une expérience complètement zen, où l'on ne fera rien d'autre que parcourir des centaines voire des milliers de kilomètres de bitume. Il n'y a absolument rien de compliqué, pas de vrai challenge, on est bien loin d'un Mudrunner/Snowrunner où arriver à faire 200 mètres sans se foutre sur le toit est un exploit en soi : dans ETS2 et ATS, on est là pour le pur plaisir de la balade et admirer des paysages bien souvent magnifiques malgré la technique vieillote. Si vous en avez marre des jeux agressifs pour ados hyperactifs avec des machins qui clignotent de partout et font du bruit, vous ne trouverez pas beaucoup d'expériences plus relaxantes que ça.