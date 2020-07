Les colons de Catan, les colons de Catan, ohé, ohé

Le premier jeu en réalité augmenté de Niantic, Ingress, n'a pas connu le succès escompté. Mais Niantic a persévéré, a collé un habillage Pokémon dessus et a sorti Pokémon Go en partenariat avec Nintendo. Vous connaissez la suite. L'argent a coulé a flot, les joueurs ont découvert un nouveau monde appelé "dehors" et une tétrachiée de clones ont suivi en recyclant le concept à la sauce dinosaures/Garfield/Ghostbusters/Walking Dead/Minecraft/christianisme.Pour Niantic, l'après-Pokémon Go s'est d'abord appelé Harry Potter: Wizards Unite. Mais le studio californien bosse sur un nouveau jeu en réalité augmenté adapté d'un célèbre jeu de plateau allemand : Catan. Dans Catan: World Explorers , il sera toujours question de récolter des ressources et de construire des colonies mais à la place de le faire sur la table du salon il faudra le faire sur le monde entier. Si c'est comme le jeu de plateau, ça donnera un gameplay passionnant où tout le monde refuse de s'échanger des ressources sous peine d'aider les autres joueurs à gagner.