Le Xbox Live change de nom !

C’est bon. Le Xbox Live a 18 ans et il se permet donc de prendre son envol. Quitter le foyer familial, payer des factures, manger des coquillettes et faire la teuf n’importe quand ! Et ce genre de passage à l’âge adulte mérite un changement d’identité.Maintenant, il ne faut plus dire Xbox Live, mais Xbox network . Et cela a été remarqué chez The Verge , qui aime apparemment tester l’horrible interface des Xbox dans le programme Microsoft Insiders. Et pour arriver à un tel nom, les équipes marketing du "X de Xbox" ont fait un nombre incalculable de réunions sur Discord (on va en reparler d’ailleurs), afin de trouver le nom parfait pour qu’enfin, les gens ne confondent pas Xbox Live et Xbox Live Gold.Vous vous souvenez du Xbox Live Gold ? L’abonnement, qui existe toujours, permettant de jouer en ligne, et que Microsoft a doucement glissé dans le Xbox Game Pass . Là au moins, il n’y aura plus de confusion. Et puis, sauf changement total de direction, ce même Xbox Live Gold devrait tôt ou tard disparaître pour ne laisser que le Xbox Game Pass.