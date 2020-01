ACTU Le trou du spectacle CBL il y a 1 h par email @CBL_Factor

Le CES, c'est l'occasion pour les compagnies high-tech de présenter leurs nouveaux gadgets qui est généralement le même que l'an dernier avec une ou deux specs améliorées. Mais il y a aussi plein de boites un peu en marge qui y vont. Prenez Charmin par exemple. Le numéro 1 du papier-cul américain est venu au CES 2020 pour présenter ses dernières innovations.



Commençons par la moins débile. SmellSense est un petit boitier qui "sent" les molécules à l'intérieur des toilettes et vous prévient si l'environnement olfatique est dangereux ou pas. L'idée est d'éviter d'emprunter les chiottes après que Robert de la compta a évacué le cassoulet de midi. Ceci étant dit, à moins d'avoir le nez bouché, il n'y a pas besoin d'un appareil électronique pour sentir le rat mort. Imaginons maintenant que vous êtes à court de PQ et qu'il n'y a pas de rouleau à portée de main. Que faire? La solution de Charmin est RollBot et c'est un petit robot Bluetooth qui vient à votre secours avec un rouleau sur la tête.



Finissons avec V.I.Pee qui est un toilette de chantier comprenant un Oculus Rift. L'idée est de l'installer dans les festivaux de musique pour pouvoir ne rien rater des concerts quand on se vide de ses boyaux en maudissant la bouffe ethnique achetée quelques minutes plus tôt. Alors bien entendu on doute que tout cela sorte un jour. C'est plus un gag histoire de promouvoir une marque un peu chiante. N'empêche qu'il y a bien du y avoir une poignée d'ingénieurs qui se sont penchês sérieusement sur le sujet.