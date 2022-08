Annoncé en juin , le Layers of Fears de la Bloober Team est déjà de retour à la Gamescom avec une nouvelle bande-annonce. Ca sera une relecture un peu enrichie des deux épisodes de la série, et de toute évidence les développeurs ont déjà plutôt bien pris en main l'Unreal Engine 5. La sortie du jeu est prévue en début d'année prochaine sur PC et consoles next-gen.