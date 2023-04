La revue des communiqués de presse du 12 avril 2023

Lightracer Spark





Poissons légendaires dans la réserve de Norvège : partez à la recherche de trois nouveaux poissons légendaires : le brochet du Nord, surnommé “Kalle Paul le Dominator”, ainsi que “Speilfinne” le saumon atlantique et “Store Henrik” la lotte. Chacun aura sans doute une histoire palpitante à découvrir.

Chat textuel en multijoueur : partagez vos spots de pêche favoris et vos conseils avec vos amis et les autres joueurs.

Caractéristiques et améliorations du gameplay : le nouveau mécanisme Secure Catch a été intégré au gameplay principal. Les vibrations et les secousses du gamepad Xbox ont été ajoutées à un certain nombre d’événements-clés du jeu pour améliorer l’expérience de pêche. Un coup raté laisse maintenant le flotteur ou le leurre dans l’eau au lieu de revenir à la position de lancer. Les ajustements de la compatibilité des appâts, des leurres et des espèces de poissons augmentent la probabilité d’une morsure réussie. Le calcul de la tension de la ligne a été amélioré pour fournir une lecture plus précise pendant les combats avec les poissons.

Chaque jour, nous sommes submergés de communiqués de presse qui nous font perdre notre temps (enfin quand on prend la peine de les ouvrir). Ils contiennent des centaines d’informations qui auraient pu être générées par chatGPT et dont vous vous fichez éperdument qui filent dans la corbeille.Mais à Factornews, on aime l'écologie et le recyclage. Et c'est donc dans l’esprit de ces soporifiques contenus à destination de journalistes dont la prose n’a d’égal qu’un tableur excel qui supporterait les listes à puces que j’ai demandé à une IA de m'aider.NDLR : Je précise que cette news n'a pas été écrite par une IA. Celle-ci n'a servi qu'à ingérer les communiqués et à me les traduire et/ou résumer pour l'écrire. les originaux ayant eux-même l'air de contenu générés, le résultat final l'est donc également. Je préfère préciser pour enlever toute ambiguité. ChatGPT ne connait donc pas Ellie Kakou, en tout cas pas au point d'en faire un jeu de mot).Voici donc la revue des communiqué de presse de ce 12 avril 2023, et si vous êtes interessé par l'un de ces titres, n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires, ce n'est pas interdit qu'un membre de la rédaction le teste.Jouez à Dieu avec des civilisations extraterrestres, aidez-les à prospérer ou freinez-les dans leur évolution, selon votre humeur. Vous devrez aussi gérer la planète Originum, où vous pourrez construire des projets célestes, gérer les ressources et modifier le paysage. Le jeu est inspiré par des œuvres comme Blade Runner ou The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, mais sans le côté drôle. Le jeu se présente comme une saga de science-fiction avec une histoire étendue (quoi que ça puisse vouloir dire en langage de communiquant) et des choix qui auront des conséquences sur le développement des peuples que vous rencontrez.Le jeu se divise en deux parties : la première consiste à gérer la planète Originum, où vous pourrez construire des projets célestes, gérer les ressources et modifier le paysage. La seconde vous permettra de voyager dans l’espace grâce à une technologie appelée “Worldline Switching”, et de négocier avec des civilisations avancées qui maîtrisent les lois de la nature… ou d’enflammer de nouvelles étincelles dans les profondeurs obscures de l’espace.Lightracer Spark est disponible dès maintenant sur Steam au prix de 11,51€ grâce à une étonnante promo de lancement.Wartales vous fait vivre le Moyen-Age dans toute sa splendeur. Vous devrez diriger un groupe de mercenaires à la recherche de richesse et de gloire, tout en affrontant la peste, la famine et les bandits. Le jeu est sorti de son accès anticipé après avoir séduit plus de 400 000 joueurs masochistes.Le jeu bénéficie également d’un nouveau contenu pour sa sortie officielle : la région d’Alazar, qui apporte un nouveau scénario, de nouveaux ennemis, de nouvelles armures et un environnement montagneux inédit.Shiro Games, le studio français derrière Evoland, Northgard et Dune: Spice Wars, a profité des retours de la communauté pour améliorer le jeu tout au long de l’accès anticipé et promet de continuer à le soutenir après la sortie. Si vous êtes tentés par Wartales, vous pouvez profiter d’une réduction temporaire de 25 % sur Steam pour fêter sa sortie.Si vous aimez les jeux d’horreur et les œuvres de H.P. Lovecraft, vous serez peut-être intéressés par Eresys, le nouveau jeu du développeur indépendant Ares Dragonis, déjà connu pour The Shore. Eresys est un jeu d’horreur coopératif qui vous met dans la peau de quatre cultistes qui doivent affronter les horreurs du mythe de Cthulhu. Le jeu sortira le 20 avril sur Steam en accès anticipé.Vous devrez coopérer avec vos amis pour affronter des créatures terrifiantes dotées d’une intelligence artificielle avancée. Ces ennemis intelligents observeront vos actions, s’adapteront à vos tactiques et vous obligeront à réfléchir vite. Le jeu utilise même le bruit que vous faites avec votre micro pour vous traquer. Parfait pour tester vos nerfs et votre amitié. Le jeu propose aussi un système de difficulté progressive, qui augmente le niveau de difficulté au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu.Il bénéficie également d’un mode solo pour les plus courageux et promet plus de 10 heures de contenu, avec des mécaniques de jeu variées et des ennemis uniques.Eresys sortira le 20 avril sur Steam.Le jeu de pêche en monde ouvert se met à jour. Vous pourrez explorer la nature en bateau, en véhicule tout-terrain ou à pied, et découvrir des spots de pêche cachés. Le jeu propose un système de combat unique, si tant est que l’on puisse parler de combat quand il s’agit de pêcher.La mise à jour 1.2.7 apporte une variété de nouveaux contenus et d’améliorations basés sur les retours des joueurs, incluant l’ajout de trois nouveaux poissons légendaires, un chat textuel en multijoueur, de nouvelles améliorations de gameplay et les couleurs de cheveux, les barbes et les moustaches pour les personnages. Dans le détail, ça donne ceci :Vivez l’Alzheimer ! Vous devrez explorer l’esprit d’Henry, un garde forestier atteint de cette maladie, pour découvrir pourquoi sa fille Enid a disparu de sa vie. Le jeu utilise des éléments réels pour aider les patients à atténuer leurs symptômes, comme des puzzles de tangram ou des post-its, utilisés pour aider de vrais patients atteints de la maladie.Le jeu se déroule dans des scénarios oniriques basés sur la vie quotidienne et l’esprit d’Henry qui vous feront vivre Alzheimer de l’intérieur et vous feront réfléchir sur les conséquences de cette maladie sur les relations familiales. Ca sort le 30 juin sur Steam, Nintendo Switch (eShop), Xbox S|X (Xbox Store), sur PlayStation 4 et PlayStation 5 (PlayStation Store).Si vous aimez les jeux d’aventure et les univers fantastiques, vous serez peut-être intéressés par KAKU: Ancient Seal, le nouveau jeu du développeur chinois BINGOBELL. Il s’agit d’un jeu d’action-aventure en monde semi-ouvert qui vous met dans la peau de l'élu Kaku (vous l'avez ?), un jeune garçon qui doit partir en voyage avec un cochon volant magique pour récupérer le pouvoir des éléments.KAKU vous plonge dans un monde ancien basé sur les quatre éléments du vent, du feu, de l’eau et de la terre. Vous devrez explorer quatre grandes cartes, affronter une variété de monstres et de boss épiques, et résoudre des énigmes en combinant le pouvoir des éléments. Vous devrez aussi chercher des armes et des équipements adaptés à votre style de combat, et maîtriser des capacités légendaires, dans une campagne de plus de 30 heures, avec une liberté d’exploration et une narration immersive. Le jeu se veut également fidèle à la culture chinoise, avec des graphismes colorés et des personnages expressifs. Le jeu bénéficiera de plus de mises à jour régulières basées sur les retours des joueurs.Il sortira le 4 mai sur Steam en accès anticipé.