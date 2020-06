La Madden de Probst

L'Accord Secret de Madden Madden

Une des fonctionnalites qui rend la XSeX (la PS5 aussi mais ce n'est pas le sujet de la news) et est la rétrocompabilité avec les jeux XO/PS4. Mais pendant quelques années, une partie des jeux sortiront aussi bien sur XO que sur XSeX, la version XSeX proposant de plus beaux graphismes. Histoire que les joueurs n'aient pas à racheter les jeux s'ils veulent la version améliorée quand ils adoptent la XSeX, Microsoft a lancé le programme Smart Delivery.Les studios partenaires s'engagent à offrir aux joueurs la version XSeX s'ils achetent la version XO. Parmi les jeux supportés on trouve des titres comme Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Halo Infinite, Vampire: The Masquerade -- Bloodlines 2 et Yakuza : Like a Dragon. Au fond, c'est un sacré argument marketing et une chose que les PCistes connaissent bien : on achète un jeu quand il sort et on le fait tourner en détails bas sur sa config souffroteuse en attendant d'avoir une bécane du tonnerre pour le faire tourner tout à fond.Madden NFL 21 fait aussi partie de la liste mais EA avait posé des conditions : il fallait acheter la version XO avant le 31 Décembre et faire la mise à jour XSeX avant le 31 Mars. Forcément c'est mal passé niveau com' et EA a fini par faire marche arrière mais pas complètement : il y aura toujours une date butoir mais elle est repoussée à la sortie de Madden NFL 22 (fin Aout 2021) car il faut bien vendre des jeux ma bonne dame.Sans trop de surprise, la NFL, le syndicat des joueurs de foot US et Electronic Arts ont signé un nouvel accord permettant à EA d'utiliser la license pendant six ans de plus. Les termes de l'accord sont secrets mais selon The Action Network il devrait rapporter un milliard de dollars à la NFL et 500 millions aux joueurs. EA a vendu 130 millions d'exemplaires de Madden depuis sa sortie en 1989.Il se passe des chose dans le monde du foot US. Après années de silence voire de complaisance, la NFL a fini par soutenir la lutte contre les violences policières envers les personnes de couleur et à autoriser les joueurs à mettre un genou à terre pendant l'hymne national en guise de protestation. Il serait temps. 70% des joueurs de la ligue sont afro-américains. Pendant ce temps, la XFL en est à son deuxième bide. L'aventure commence en 1999 quand Vince McMahon, patron de la WWE (oui, le catch), s'associe avec NBC pour lancer une ligue de foot concurrente de la NFL, la XFL.La saison de NFL se termine en février donc l'idée était de proposer une saison de foot supplémentaire allant de la fin de l'hiver au début de l'été mais aussi de modifier un peu les règles de foot histoire de proposer quelque chose de plus spectaculaire et plus violent, le tout soupoudré de filles court vêtues. Les catcheurs de la WWF (l'ancien nom de la WWE) servaient parfois de commentateurs et huit équipes aux noms fleuris (Los Angeles Xtreme, New York Hitmen, Orlando Rage...) se sont affrontées pendant une saison en 2001. America, fuck yeah! Et pourtant, à la grande surprise du reste du monde, la XFL s'est plantée.Aux US, le foot est une religion et les gens prennent le tout très (trop) au sérieux. C'est aussi un divertissement "familial" dans le sens où c'est OK de regarder 22 types se rentrer dans le lard au point d'avoir des dommages irréparables au cerveau entre deux spots de pubs pour de la bière légère mais une danse un peu osée provoque un scandale . Tout cela pour dire que l'aspect WWF n'a pas trop plu sans compter que les matchs étaient assez nuls, la XFL ayant préféré investir dans l'enrobage que dans les joueurs. A noter que les parties n'étaient pas truquées. La XFL a donc disparu une première fois après seulemet une saison.En 2018, un retour de la XFL a été annoncé. Cette fois on oublie la WWE, les filles, l'action-spectacle et les noms débiles pour les équipes pour se concentrer sur du football assez classique aux règles juste un poil modifiées. La première saison s'est tenue cette année dans des stades assez vides. L'audience a rapidement chuté aux alentours de 1,5 millions de spectateurs ce qui aurait pu être suffisant pour maintenir la ligue à flot. Mais c'était sans compter le Covid-19 qui a mis à l'arrêt l'intégralité du sport professionnel. Le 12 Mars, la XFL suspendait sa saison de foot. Le 13 Avril, elle déposait le bilan.Au fond ce n'est pas tellement la NFL qui a besoin de compétition mais Madden NFL surtout pour les joueurs dans mon genre pour lesquels l'aspect simu est chiant à souhait. NFL Street a disparu en 2007. Blood Bown est sorti en 2009 et est plus un jeu de stratégie qu'un jeu de sport. Le dernier NFL Blitz remonte à 2012. Mais il y a de l'espoir ! Tout d'abord Mutant Football League est sorti sur Steam , PS4, XO et Switch. A l'origine le projet faisait très peur mais s'est transformé en quelque chose de chouette. A côté de cela, 2K a aussi signé un contrat avec la NFL pour faire des jeux orientés arcade, la simu étant chasse privée d'EA. Le premier jeu devrait sortir courant 2021.