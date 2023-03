L'Epic Games Store ouvre les vannes

Publier un jeu sur l'Epic Games Store nécessitait de passer par un éditeur mais les choses viennent de changer : il est désormais possible d'être auto-publié grâce à de nouveaux outils mis en place pour les développeurs. Le processus est similaire à l'App Store. On soumet son jeu, Epic vérifie qu'il respecte les règles et si tout va bien, le jeu arrive sur l'Epic Games Stoire. Les règles en question sont assez similaire à celle de l'App Store : son jeu doit être fonctionnnel, on ne doit pas mentir dans la description, il ne doit pas contenir de contenu illégal ou pornographique et il doit respecter la classification indiquée. Comme sur Steam, les DRMs sont optionnels. Si son jeu possède des succès sur une autre boutique sur PC, il doit proposer des succès sur l'EGS. Une des règles qu'on adore est l'obligation pour un jeu mutli d'être crossplay avec les autres plateformes. Si seulement Microsoft en faisait de même pour les jeux Game Pass...Quant à la boutique en elle-même, elle devrait être un poil moins merdique au vu de la roadmap famélique annoncée . Au programme : des pages éditeur, le support des abonnements et surtout des meilleures performances. Peut-être qu'avec un peu de bol le client EGS ne mettra plus trois plombes pour afficher sa ludothèque et arrêtera de geler totalement pendant quelques dizaines de secondes quand on change de section. Il serait aussi temps de coller la partie Unreal Engine dans un client à part.