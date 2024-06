Jump Ship se montre en vidéo

*Affirmation non contractuelle

N'ayant apparemment pas un million de dollars à perdre pour faire sa promo dans une conférence, Keepsake Games a préféré montrer le gameplay de son jeu Jump Ship dans une vidéo normale de 10 minutes. Si vous ne connaissez pas Keepsake, c'est normal car il s'agit d'un studio fondé en 2021 par d'anciens employés d'Hazelight (It Takes Two, A way Out), Mojang (Minecraft) et DICE (Mirror's Edge).A mi-chemin entre un Star Citizen -lite et un SpaceBourne 2-lite, le jeu proposera des escarmouches à pied comme dans l'espace jusqu'à 4 en coop. Il est dommage que le jeu semble si mou car la réalisation semble plutôt propre et montre au moins deux fois moins de bugs que Star Citizen*. La seule plateforme annoncée à aujourd'hui est Steam et la date de sortie est un simple 2024. A suivre.