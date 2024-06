Geoff Keighley fait payer à la minute

les bandes-annonces "WORLD PREMIERE" des gros éditeurs : celles-ci sont gratuites car elles sont la raison pour laquelle on regarde ce genre de conf'

les bande-annonces des studios indie qui gagnent le coeur de Geoff Keighley : celles-ci sont aussi gratuites

pour le reste, ils doivent payer et cher : $250 000 pour une minute, $350 000 pour une minute et demi, $450 000 pour deux minutes et $550 000 pour deux minutes et demi. Vous avez aussi le droit des messages sur le compte officiel des réseaux sociaux de SGF pour ce prix : un message pour une minute, deux messages pour une minute et demi et trois messages au-delà

C'est un secret de Polichinelle : ce n'est pas gratuit d'avoir sa bande-annonce durant les différents shows de Geoff Keighley et la conférence d'ouverture du Summer Game Fest ne fait pas exception. Selon Kotaku , il y a trois types de contenus montrés :Ca peut sembler cher mais on parle d'une conférence vue par 2 millions de personnes en 2023. A titre de comparaison, le Superbowl est regardé par 123 millions de personnes et les 30s de pub se payent 6 à 7 millions de dollars. Le plus bizarre est que cette année Geoff tente de nous décourager de regarder la conf' en expliquant qu'il n'y aura pas de grosses nouvelles annonces et que la conf' portera plus sur les jeux déjà annoncés.