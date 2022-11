It Takes Two est sorti aujourd'hui sur Switch

C'est aujourd'hui que la version Switch de It Takes Two sort, et bien que comme dirait Zep à juste titre la version ressemble plus à un Demake qu'autre chose, les possesseurs seront sûrement ravis de pouvoir jouer à ce titre qui a été autant plébiscité par les critiques comme les joueurs à sa sortie en mars 2021... sur d'autres supports. On ne doute pas qu'à deux, le jeu de Hazelight Studios restera une expérience amusante sur la console de Nintendo , sachant qu'une seule version de It Takes Two sera là encore nécessaire, le joueur deux pouvant rejoindre l'aventure grâce un Pass ami