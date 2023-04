ID@Xbox Showcase avril 2023 : le récap' à la bourre

Les jeux et DLC hors Game Pass

Lors de la GDC 2023, Microsoft s'est fendu d'un showcase ID@Xbox célébrant par la même occasion les 10 ans du programme . C'est peu dire que ces différents évènements présentés depuis une décennie passent plutôt inaperçu médiatiquement, ce qui nous donne une raison supplémentaire d'en parler ici.Pour rappel, l'ID@XBOX est un programme d'édition et d'aide aux développeurs indépendants finançant une partie du développements de ces jeux pour qu'ils sortent in fine sur Xbox (de manière exclusive ou non, intégrant le Game Pass ou non).Lors du dernier showcase, Xbox a annoncé un nouveau programme dans le programme : l'ID@Xbox Developer Acceleration Program qui va se focaliser sur les studios indépendants les moins représentés en les aidant sur plusieurs axes comme le portage pour les jeux déjà sortis sur d'autres supports, ou un accès aux informations, bonnes pratiques et outils spécifiques à l'environnement Xbox. Une bonne nouvelle pour voir émerger des projets originaux et variés sur la plateforme, en espérant que cela se concrétisera et que ce ne soit pas un coup d'épée plasma dans l'eau.Enfin Microsoft annonce qu'il va faciliter l'édition physique de ces jeux indépendants (moyennant un nombre minimum de commande). C'est assez curieux de la part du constructeur le plus enclin à voir tout passer en dématérialisé, mais disons que c'est toujours ça de pris même si c'est certainement plus un coup de com' qu'un réel désir de leur part.Entrons maintenant dans le vif du sujet qui nous intéresse ici, à savoir la présentation de 11 jeux, récapitulés ci-dessous :Ce FreeToPlay Cross platform vous proposera des joutes sportives en 3v3 dans un simili-jeu de football futuriste opposant des strikers aux différents pouvoirs en vue de dessus. Ça ressemble de loin à un Pong mélangé à un MOBA, et ça peut être bien fun en jeu canapé. A voir s'il rejoindra la longue liste des Freetoplay abandonnés rapidement.27/04/2023Consoles Xbox, PC, Switch, mobilesNouveau clone de Mario Kart, mais pour une fois ça a l'air pas mal exécuté avec notamment une bonne impression de vitesse. En revanche il aura fort à faire pour imposer son univers et ses personnages originaux face à la référence de Nintendo ou même à Crash/Sonic. A voir manette en main.2023Consoles Xbox, PC, PS4/PS5, SwitchSimulation de vie narratif, Closer the Distance vous demandera de prendre le contrôle du fantôme d'Angela afin d'aider les habitants de son village à surmonter le chagrin de sa propre mort. A lancer par temps pluvieux pour une déprime fort probable.Xbox Series, PC, PS5C'était l'attraction principale de ce showcase, The Explorator est un FPS à priori fort classique mais enrobé d'une DA unique mélangeant environnements 3D et personnages 2D. C'est très joli, mais difficile d'avoir un avis plus prononcé pour le moment.Consoles Xbox et PCJeu de puzzle et d'aventure textuel où vous incarnez l'enfant du garde d'un château de conte de fée qui devra prendre la place de son père et ainsi décider du sort d'une centaine de créatures fantastiques, à savoir : les laisser passer, les envoyer en prison ou les tuer sur le champ. Ça à l'air bien loufoque et bon enfant.2023Consoles Xbox et PCVisual Novel à la DA et à l'histoire typée d'asie du sud-est, vous explorerez le folklore des mythes locaux peuplés de monstres à travers les yeux d'un garçon maudit qui devra résoudre des puzzles et jouer aux jeux traditionnels pour tenter de quitter ce monde mystique. Dépaysement assuré.DisponibleConsoles Xbox et PCQue dire de spécial de ce deuxième DLC de Vampire Survivors, si ce n'est qu'il vous donnera accès à une énorme nouvelle map, de nouveaux personnages, monstres et armes. Pour les accrocs du jeu de Poncle.13/04/2023Consoles Xbox, mobiles et PCBytten Studio s'attaque carrément au clone de Pokemon, mais avec quelques différences qui pourraient attirer le Sacha qui sommeille en vous : RPG en monde ouvert, esthétique 2D, fusions de monstres etc...26/04/2023 (PC) / Printemps 2023 sur consolesConsoles Xbox, PC, SwitchSuite directe du Visual Novel plutôt bien accueilli lors de sa sortie début 2020, cet épisode 2 vous remettra dans la peau d'un Barman qui devra servir ses meilleurs cocktails tout en étant une oreille amicale pour ses clients Orc, Elfe et autre vampire.20/04/2023Consoles Xbox, PC, PS4/PS5, SwitchComme évoqué dans le précédent récap ID@Xbox où il était déjà présenté, Homestead Arcana vous place aux commandes d'une sorcière agricultrice qui devra combattre le Miasme contaminant sa terre. Avec une DA louche, mais toujours moins que la façon de marcher de ses personnages, pas sûr qu'il tape dans l'oeil de beaucoup de joueurs, mais qui sait?21/04/2023Consoles Xbox et PCMagnifique Metroidvania et excellente entrée pour le Gamepass fin avril, The Last Case of Benedict Fox est le jeu qui nous a le plus hypé de ce showcase. Vivement le 27.27/04/2023Xbox Series et PCEnfin si ça vous intéresse : la liste de tous les jeux du programme : https://www.xbox.com/fr-FR/games/id Et le showcase en entier pour les plus téméraires : https://www.twitch.tv/xbox/video/1785455339