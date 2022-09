ID@Xbox Showcase : le récap' à la bourre

Les jeux hors Game Pass

Présenté le lendemain des Nintendo Direct et State of Play , le troisième larron s'est fendu lui aussi d'un showcase pré-TGS en mettant en lumière une vingtaine de jeux indépendant, dont 12 iront directement en le Gamepass. C'est parti pour la visite guidée.Wildarts Studio nous propose un jeu de rôle au tour par tour mettant en scène un golem de pain (sic). Ça ressemble de loin à Paper Mario.Consoles Xbox et PCAprès theHunter: Call of the Wild, Avalanche Studios donne dans la pêche avec The Angler. Pour les amoureux de la nature et des beaux paysages, comme on n'en aura bientôt plus IRL.DisponiblePC, PS4, Xbox OneMise à jour gratuite du célèbre City builder de Paradox Interactive.DisponiblePC, PS4, Xbox OneNouvelle vidéo pour le jeu en ligne au gameplay asymétrique de IllFonic dans l'univers des Ghostbusters.18/10/2022PS4/5, Xbox One/Series, PCUn des clones d'Overcooked revient à l'automne 2023.2023Consoles Xbox et PCUn rogue-like jouable en coop' où l'on dirige une grenouille dans un Mecha. Tout est parfaitement normal. Le coop' jusqu'à 4 joueur en ligne est classique, mais que diriez-vous d'un mode permettant également à deux joueurs de contrôler la grenouille pour l'un et le Mecha pour l'autre? Ça devient intéressant à suivre cette affaire.2022Consoles Xbox et PCÉtrange ambiance dans ce jeu où l'on est visiblement dans un monde de dark fantasy avec un viking torse nu, pecs à l'air, hache au poing qui voit débarquer un vaisseau spatial et des ersatz de Storm Troopers…Consoles Xbox et PCDans la famille Jeux Chelous, je demande les araignées armées de sabres laser. Un nouveau jeu canapé à surveiller pour sûr.22/09/2022PS4/5, Xbox One/Series, PC, SwitchDéjà sorti sur PC il y a plus d'un an, le voici qui débarque sur consoles Xbox. C'est toujours aussi arty, pour les fins connaisseurs donc.DisponibleConsoles Xbox et PCPetit vent de fraicheur dans le genre stratégie/gestion avec ce setting dans la mythologie chinoise. Comme c'est la mode en ce moment vous devrez cultiver vos terres, mais aussi construire votre secte, trouver des artefacts et acquérir des sorts magiques en vue d'une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminiscent.DisponiblePC"Un jeu de déduction sociale multijoueur". Je ne sais pas ce que c'est, mais après avoir vu la vidéo je sais que je hais la voix off. Il semblerait néanmoins que le jeu lorgne sur le principe d'Among Us, qui lui-même plagiait le jeu de cartes Les Loups-Garous de Thiercelieux. En tout cas c'est déjà plus ambitieux visuellement que pour les petits astronautes.11/10/2022Consoles Xbox et PCTout le monde a un jour rêvé d'être une sorcière agricultrice… ou pas. C'est en tout cas ce que vous proposera ce nouveau titre de Skybound Games l'an prochain où il faudra également guérir votre terre du Miasme qui le contamine. Tout un programme.2023Consoles Xbox et PCDu Fast FPS, de la musique métal, des démons, on ne vous fait pas un dessin sur le jeu qui a servi de modèle au nouveau bébé des enfers de Funcom. Il aura quand même fort à faire pour égaler le maitre, mais qui sait?DisponibleXbox Series, PS5 et PCIl fait toujours autant envie ce Moonscars, rien d'autre à ajouter.27/09/2022PS4/5, Xbox One/Series, PC, SwitchDéjà sorti un peu partout Rainbow Billy fait partie des 4 jeux Skybound Games à rejoindre le Game Pass cette année.2022PC, PS4, Xbox One, Switch4 ans après sa sortie, la dernière saison de The Walking Dead de Telltale arrive sur le Gamepass.2022PC, PS4, Xbox One, SwitchPour les amateurs d'ambiance décalée et d'escroc à la petite semaine qui ne s'y seraient pas encore essayés (OK ça ne laisse pas grand monde), The Big Con arrive dans le Game Pass.2022Consoles Xbox, Switch et PCDans la droite lignée de son prédécesseur, le navet fou revient pour braquer une banque l'an prochain.2023Consoles Xbox et PCLe jeu de survie chez les vikings débarque en deux temps sur le GP, ce mois-ci sur PC et au printemps prochain sur Xbox.29/09/2022Consoles Xbox et PCJeu de course loufoque où au lieu de foncer pour franchir la ligne d'arrivée vous devrez vous arrêter dans une cible en forme de place de parking. Ça a l'air d'être un joyeux bordel à plusieurs.DisponiblePS4/5, Xbox One/Series, PC, Switch