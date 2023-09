Holstin : un futur jeu d’horreur prometteur ?

Vous êtes fan de jeux d'horreur en pixel art avec une vue isométrique, mais vous aimeriez quand même bien tant qu'à faire shooter avec une visée à l’épaule ? On a peut-être le titre pour vous, il s’agit d’ Holstin , développé par Sonka qui a pour décor la ville polonaise de Jeziorne-Kolonia en 1992. On se sait pas très bien pourquoi, mais la cité est infestée et comme votre ami Bartek ne donne plus signe de vie, votre loyauté vous poussera à aller à sa recherche. Forcément, il vous faudra interroger des habitants, résoudre des énigmes et surtout défourailler des monstruosités, mais seulement quand cela sera nécessaire.Holstin n’a pas encore de date de sortie, mais il est prévu sur PC et sur consoles. Si vous voulez l’essayer c’est possible, il y a une démo disponible sur Steam . Il y a deux niveaux déblocables, le premier en polonais sous-titré français, et le second en polonais sous-titré anglais.