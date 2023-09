Hideki Kamiya quitte PlatinumGames

Si vous aimez Devil My Cry, Viewtiful Joe, Ōkami, Bayonetta, The Wonderful 101 ou encore Astral Chain, vous aimez forcémment le travail d' Hideki Kamiya . Entré chez Capcom en 1994, puis l'une des têtes pensantes de Clover Studio durant la courte vie du studio (2004 à 2007), puis l'un des créateurs d'un de mes studios préférés, à savoir PlatinumGames (créé en 2007), annonce qu'il va quitter le navire le 12 octobre prochain. Et comme d'habitude, pas de chichi pour ce genre d'annonce, mais une simple image sur Twitter sur le compte de PG.C'est une énorme page qui se tourne et je me demande bien si on aura des nouvelles de son Project G.G annoncé en 2020 (j'oublie pas moi !), ou si c'est totalement à l'arrêt. Faut aussi savoir que le studio a, semble-t-il, une volonté de se tourner de plus en plus vers l'indépendace, et pas donc, pas forcément des jeux à gros budgets et un long temps de développement. Et ça, ça pourrait ne pas coller avec les désirs de tonton Kamiya qui veut faire des jeux à la Kamiya ( cf son compte Twitter ).Je vais garder les yeux ouverts, comme il le conseil. Ce qui est certain, c'est que le bonhomme ne restera pas forcément dans l'ombre.