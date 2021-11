Hellblade s'améliore aussi sur PC

Disponible depuis août sur les Xbox Series, la version Enhanced de Hellblade : Senua's Sacrifice est enfin arrivée sur PC. Au programme, support ray tracing, du DLSS et du FSR (et par extension du "nouveau" NIS ), ainsi que quelques options de confort comme le fait de pouvoir choisir un chapitre. Pour accompagner cette annonce, Ninja Theory nous offre une vidéo à l'encodage dégueulasse, afin d'être bien sûr qu'on ne verra rien des améliorations de cette version. Enfin, et pour reprendre une expression célèbre : "des nouvelles de Hellblade II ? - Non, toujours rien."