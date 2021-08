Hellblade s'améliore sur Xbox Series

S'il y a un jeu qu'on attend beaucoup depuis son annonce en même temps que la Xbox Series X, c'est bien Senua's Saga: Hellblade II . Toutefois, ce n'est pas de lui qu'on va parler aujourd'hui puisque Ninja Theory n'a toujours rien de nouveau à annoncer à son sujet. En revanche Hellblade : Senua's Sacrifice , le premier épisode, refait parler de lui avec l'arrivée d'une version optimisée pour les Xbox Series S/X à la place de la bête rétrocompatibilité de la version Xbox One. Les ajouts de cette version next-gen ne sont pas bien détaillés (on parle de "visuels enrichis" et de résolution plus élevée), mais on note quand même qu'en arrivant officiellement sur les nouvelles consoles de Microsoft, le jeu gagne le support d'effets DirectX Ray Tracing, ce qui est assez rare pour être souligné. Aucune info quant à l'ajout du RT sur les autres supports pour l'instant, on espère que la feature ne restera pas exclusive aux Xbox, ça serait vraiment mesquin.