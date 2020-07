Flight Simulator : une date, trois prix, un café, l'addition

Comme on ne risque pas de prendre un avion avant un bon bout de temps, le reboot de Microsoft Flight Simulator risque d'être un bon palliatif à l'envie de parcourir ce vaste monde. Accessoirement, c'est une excuse idéale pour changer de matos . A un peu plus d'un mois de la sortie du jeu, Microsoft a publié une nouvelle bande-annonce qui décolle la rétine mais qui n'est pas capable d'être en vrai plein écran sans bandes noires sur mon 21:9.Le jeu sortira en trois éditions : Standard (69,99 euros ou inclus dans le Game Pass), Deluxe (89,99 euros) et Premium Deluxe (119,99 euros). La différence entre les trois correspond au nombre d'avions et d'aéroports présents dans chaque version. Le jeu comprendra les 37 000 aéroports au monde mais 40 seront travaillés à la main au lieu de taper dans Bing Maps. Les listes ci-dessous montrent qui a le droit à quoi. Microsoft Flight Simulator sortira le 18 Aout sur la Windows Store, plus tard sur Xbox et peut être un jour sur Steam.