Fallout 76 bat la campagne

Bethesda continue l'opération "Sauvons Fallout 76" avec le plus gros effort jusqu'à présent : l'ajout d'une vraie campagne solo avec des PNJs qui parlent à la place de journaux audio qu'on trouve à côté de cadavres. Elle s'appelle Wastlanders et elle met en scène deux factions opposées : les Colons et les Pillards.Elle sortira le 14 avril et sera gratuite pour tous les possesseurs du jeu. Vous pourrez la faire seule ou en co-op. Le 14 avril sera aussi la date de sortie du jeu sur Steam . Si vous avez pris le jeu sur Bethesda.net, vous auriez pu obtenir une version Steam gratos en suivant la procédure indiquée ici . La raison pour laquelle j'utilise le conditionnel passé est car cette offtre était limitée dans le temps. On s'excuse de vous avoir prévenu trop tard mais on ne comprend pas pourquoi Bethesda a mis une date limite à l'opération.