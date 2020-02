Facebook s'offre Sanzaru Games

Is everyone at Sanzaru moving over to Facebook?

We can confirm that the vast majority of Sanzaru will be joining the Oculus Studios team.

Do you plan to acquire other studios? What else are you doing to accelerate VR?

We’re exploring many ways to accelerate VR, and 2020 is going to be an incredible year for VR game launches and announcements. We are thrilled to have Sanzaru joining our team. This is just one of the many amazing VR announcements we have in store this year.

Valorisé à plus de 100 milliards de dollars et avec des recettes dépassant très largement mon livret A, on ne peut pas dire que Facebook ait vraiment à s’inquiéter de l’avenir. Néanmoins, le groupe de Mark Zuckerberg se diversifie de plus en plus, notamment dans la VR depuis le rachat de la société Oculus en mars 2014 pour 2 milliards de dollars.Depuis, le réseau social ne s’était contenté que de financer des exclusivités par-ci par-là, histoire de faire décoller son store. Side Gunfire Games oude 4A Games ne vous parle pas, vous avez possiblement entendu parler dedéveloppé par Ready at Dawn,chez Insomniac Games (qui s’est fait racheter par Sony dernièrement), du prochainen développement chez Respawn Entertainment, ou encore d’chez Sanzaru Games Mais toujours pas de rachat en vue. Sauf lorsqu’un certain Beat Games a annoncé en mars 2019 avoir vendu plus d’un million de Beat Saber. Là, Facebook a sorti le chéquier sans trop broncher pour s’offrir le studio . Et comme pour agrandir encore un peu plus la famille, la société a fait de même avec Sanzaru Games, et l’ annonce directement sur son blog Un studio qui n’est pas nouveau et qui a commencé avec son premier jeu en 2008 (sur Wii, DS et PC), puis s’est fait les dents sur un remaster avecsur PS3, et avec son propre épisode,sur PS Vita. Apparemment bien aimé par Sony, le studio travaillera avec Bluepoint Games poursur PS Vita, avant d’aller voir sur chez SEGA si l’herbe était un peu plus bleue, avecetsur 3DS. Pas de gros jeux à l’horizon, mais tout de même de bonnes licences à mettre sur le CV.Depuis 2016, le studio a pris un virage et s’est spécialisé dans la VR. D’abord en s’essayant à cette nouvelle technologie avecet, deux jeux pas terribles, mais qui ont permis au studio de signer un énorme deal pour développer MARVEL Powers United VR . Et là, jackpot ! Le studio a tapé dans l’œil d’Oculus et s’est vu offrir un gros budget pour développer un action-RPG, Asgard's Wrath . Un gros jeu qui a apparemment eu assez de succès pour que Mark sorte sa carte bancaire et s’offre un nouveau studio.Encore une très belle acquisition, qui s’accompagne malheureusement d’une phrase pas terrible dans le communiqué de presse, laissant entendre que certains employés resteront à Foster City, et iront directement chez le Pôle Emploi local.Quant à savoir si Facebook va continuer ses courses, il semblerait que oui.