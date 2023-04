Et j'ai crié, crié "Ally !" pour qu'elle revienne

AMD Ryzen Z1 : 6 coeurs/12 threads Zen 4, 22 Mo de cache et 4 coeurs RDNA 3 crachant jusqu'à 2,8 TFLOPS

AMD Ryzen Z1 Extreme : 8 coeurs/16 threads Zen 4, 24 Mo de cache et 12 coeurs RDNA 3 crachant jusqu'à 8,6 TFLOPS

Les grands journalistes de The Verge ont pu mettre la main sur l'Ally d'Asus et n'ont pas vraiment plus de choses à dire que les influenceurs d'il y a trois semaines . Chez Eurogamer , on apprend par contre que la bête embarque du WiFi 6E (contre 5 pour le Deck) et un SSD PCIe 4.0 (contre 3.0 pour le Deck). Mais surtout AMD a dévoilé les specs des puces qui se trouveront dans le Deck. J'ai bien dit "les puces" car il y a deux modèles:Les deux puces ont le même TDP variable (entre 15 et 30W). A titre de comparaison, le Steam Deck c'est 4 coeurs/8 threads Zen 2 et 8 coeurs RDNA 2 crachant jusqu'à 1,6 TFLOPS. Dans l'Ally, les puces Z1 sont épaulées par 16 Go de LPDDR5 (comme le Deck). On n'a toujours aucune info concrète concernant la batterie. Pareil pour les prix et les modèles : il faudra attendre le 11 mai pour cela.