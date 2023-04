Asus ton Deck

Le succès du Steam Deck fait des envieux et il était inévitable qu'une marque célèbre se lance dans l'aventure des consoles portables. On aurait plutôt parié sur Alienware vu qu'ils avaient un proto jouable il y a deux ans mais c'est Asus qui a coiffé tout le monde au poteau en annonçant la ROG Ally. Dave2D et Linus Tech Tips ont pu mettre la main sur un prototype et donner leurs impressions.Au niveau specs, la Ally dispose d'une puce custom créée par AMD embarquant du Zen 4 pour le CPU et du RDNA 3 pour le GPU. Selon Asus, le tout offre des performances 50% supérieures à celles de Deck à TDP égal (15W) et le double des performances avec un TDP de 35W. Comme le Steam Deck, l'Ally dispose d'un écran de 7" mais affichant du 1920x1080 contre 1280x800 pour le Deck soit deux fois plus de pixels. Donc en clar, en mode 15W, le gain de performances par rapport au Deck ne compense pas la montée en résolution si vous voulez jouer en résolution native.En mode 35W, la batterie va fondre à vitesse grand V. Ce mode est plutôt pour utiliser la console en mode dock et devrait permettre de jouer confortablement en 1080p. L'éran de l'Ally dispose d'une luminosité de 500 nits (400 pour le Deck) et d'une rafraichissement à 120 Hz. Tout comme pour le 1080p, on n'est pas sûr que ce soit vraiment utile pour un écran de 7".Au niveaux contrôles, c'est le Deck en moins bien : il n'y a pas de pads tactiles et seulement deux boutons dorsaux. Asus a aussi fait l'impasse sur les sticks à effet Hall mais on nous explique que le matos existant sera facilement remplaçable. Ceux qui se plaignent du bruit du ventilo du Deck seront contents d'apprendre que l'Ally n'émet que 20 dB en mode 15W contre 37 dB pour le Deck).Au niveau connectique, c'est un poil mieux que le Deck avec l'ajout d'une lecteur d'empreintes digitales et d'un port microSD supportant les cartes UHS-II offrant des vitesses de transfert théoriques de 312 Mo/s contre 104 Mo/s pour l'UHS-I du Deck. La plus grosse déception vient du port USB-C qui ne supporte pas USB4. Vous pouvez connecter un GPU externe mais il faudra utiliser le système propriétaire d'Asus (ROG XG Mobile) qui coûte un bras, qui utilise les versions mobiles des GPU et qui est vendu d'office avec un GPU que vous ne pouvez pas améliorer.L'Ally pèse 608g soit 61 de moins que le Deck. L'Ally est un poil moins longue que le Deck mais les autres dimensions semblent assez similaires. Au niveau logiciel, l'Ally sera livrée avec Windows 11 affublé d'un overlay maison. Au vu de l'usine à gaz qu'est Armoury Crate, on craint un peu que le résultat ne soit pas à la hauteur de SteamOS mais il n'est pas impossible que ce dernier soit installable sur l'Ally. On ignore pour l'instant les autres specs type batterie ou stockage. Quant au prix et à la date de lancement, il faudra attendre encore un peu mais il ne faut pas espérer des miracles : Valve peut se permettre de faire des marges ridicules sur le Deck car ils se rattrappent avec les ventes de jeux sur Steam. Asus n'a pas ce luxe.