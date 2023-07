EA Sports FC 24 est attendu pour le 29 septembre

On ne s’était pas trompé quand on annonçait que EA Sports FC 24 serait attendu pour la fin septembre , sa date ferme étant le 29 septembre plus précisément. Avec une mauvaise habitude qui commence à devenir une règle, puisqu’un accès anticipé de sept jours sera proposé aux détenteurs de l’Ultimate Edition.La mise à jour payante de FIFA 23 sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch à sa sortie.