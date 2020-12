Doom Eternal dans ta poche et dans le Game Pass

Disponible depuis le 20 mars dernier sur PC, PS4 et Xbox One, et proposé en test par un Fougère démoniaque, Doom Eternal revient sous nos sapins avec quelques nouvelles et améliorations. En même temps, Microsoft n’a pas claqué 7,5 milliards de dollars pour rien , donc autant en profiter.La première nouvelle étant que le jeu d’ id Software débarque enfin dans lece jeudi 3 décembre. Pour l’occasion, un Niveau Maître nommé Super Nid à Gore accompagne cette sortie, histoire de rallonger un peu plus la durée de vie du jeu et de récupérer quelques bonus ici et là. Un mode classique arrive aussi, reprenant la structure des vieux Doom, à savoir commencer à poil et tuer du monstre pour récupérer divers armes au fur et à mesure du niveau.Mais si la vision de jouer à Doom Eternal avec un clavier / souris, installé devant un écran ne vous emballe pas, et que vous préférez très largement le confort de votre canapé et d’une console portable, Panic Button a préparé! Pour l’instant prévu uniquement en démat’ (et probablement au prix compétitif de 60 balles), cette version Switch sera bien évidemment moins jolie, mais aura le mérite de tourner dans vos petites mains. Au passage, on retrouvera un mode multijoueur à 2 Vs. 1 (deux démons contre un Slayer), ainsi que la possibilité de viser au gyroscope, pour les vrais qui sachent (et qui jouent à Splatoon 2 notamment).Une préco sera proposée d’ici peu, et si vous passez par cette case, Doom 64 et le DLC Rip & Tear de Doom Eternal seront gratos. Tout cela sera disponible sur l’eShop de Nintendo le 8 décembre prochain.