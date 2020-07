Devolver : le récap du direct

Pour l'édition 2020 de sa conférence E3, Devolver a gardé la formule des années précédentes à savoir des bandes-annonces de gameplay et des sketchs racontant une histoire de plus en plus méta et de moins en moins drole.Mais heureusement Factor est là pour vous épargner le visionnage complet en vous fournissant un petit récap' des annonces. On vous déconseille de regarder les vidéos qui suivent de manière classique. Explications à la fin.On commence avec 1min30 de gameplay de Shadow Warrior 3 dans lequel Lo Wang utilise son grappin et fait pleuvoir l'hémoglobine de différentes manières. C'est dynamique, coloré et bourrin et le tout fait penser à un Doom asiatique. Sortie en 2021 sur PC et consoles.Si vous lisez Factor de manière régulière, vous connaissez déjà Olija . Il devait être publié sous le label Unties mais c'est finalement Devolver qui le récupère. Le jeu de Thomas Olsson sortira fin 2020 sur PC et Switch. Fall Guys et Carrion ont été présentés l'an passé mais sortent cette année : le 4 Aout pour Fall Guys (PC et PS4) et le 23 Juillet pour Carrion (PC, Switch et XO). On rappelle que le premier est un genre d'Interville jouable à 60 tandis que le second vous met dans la peau d'un monstre qui tente de dévorer les habitants d'un gigantesque complexe. A noter qu'une démo jouable de Carrion est disponible sur Steam Serious Sam 4 propose du Serious Sam et je crois que cela résume à peu près cette bande-annonce. Le jeu sortira en Aout sur PC et StadiaOn vous a déjà parlé de Blightbound à l'occasion du ... *gros soupir* ... PC Gaming Show mais on ignorait que c'était une production Devolver. Voici une nouvelle bande-annonce pour ce hack'n slash en 2.5D jouable en co-op. Blightbound sortira le 29 Juillet en évaluation précoce sur Steam.Mais le jeu qu'on attend le plus chez Devolver est Weird West , le premier jeu du nouveau studio de Raphael Colantonio. Dans cette bande-annonce, il explique que le jeu permettra comme ses précédents jeux de jouer de différentes manières (bourrin, infiltration, pièges...). Il revient aussi sur les graphismes du jeu et la narration fluide permise par le changement de personnages en cours de jeu. Sortie en 2021 partoutLa surprise finale est un jeu promotionel. L'an passé, Devolver avait commandé à doinksoft de développer une série de demakes : le Devolver Bootleg . Cette année ils ont demandé à Flying Wild Hog de créer un FPS infiltration dans le Convention Center : Devolverland Expo . Armé d'un fusil lance-t-shirts, le but est de regarder les différentes bandes-annonces présentées ci-dessus et le résultat est super réussi. Alors téléchargez le tout sur Steam et venez découvrir une version fun de l'E3.