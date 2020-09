Descente dans le cyberespace

On vous parle souvent de Cyberpunk 2077 mais un autre jeu cyberpunk prévu cette année nous fait de l'oeil : le remake de System Shock . Nightdive Studios a créé deux nouvelles vidéos présentant certains aspects du jeu.La première montre une plongée dans le cyberespace. Le remake reprend la navigation en six degrés de liberté de l'original mais a remplacé le côté exploration par une bonne dose d'action. Le résultat est une sorte de Descent super trippant. La second montre le système de démembrements du jeu. System Shock devrait sortir cette année sur PC, PS4 et XO.