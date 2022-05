Dead Space a une bonne gueule d'atmosphère

Après l'audio il y a quelques semaines , c'est cette fois-ci sur la partie visuelle du remake de Dead Space que s'attardent les nouvelles vidéos mises en ligne par Electronic Arts et Motive : modélisation des environnements et des personnages, textures, éclairage, tout y passe. Ce n'est pas renversant et vous n'y découvrirez rien qui changera la façon dont vous envisagiez le développement d'un jeu vidéo, mais ça reste très rafraichissant, surtout de la part d'une grosse boite comme EA. Et pour conclure, on apprend aussi que le jeu sortira le 27 janvier 2023 - avant bien sûr d'être repoussé de quelques mois comme le veut désormais la tradition.