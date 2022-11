Dead Cells invite ses potes

L'an dernier, Motion Twin publait une mise à jour pour Dead Cells appelée Everyone Is Here. C'était un croisement avec d'autres jeux indies comme Hollow Knight, Hyper Light Drifter et Guacamelee . Cette semaine, Motion Twin remet le couvert avec Everyone is Here Vol. II qui va cette fois piocher dans Terraria, Risk of Rain, Hotline Miami, Shovel Knight alias la star des croisements indies, Katana ZERO et Slay the Spire. Le résultat pue la classe, mention spéciale à Hotline Miami où Motion Twin est allé jusqu'à copier la police de caractères pour les points.Cette mise à jour gratuite est déjà dispo sur Steam et le jeu est vendu -40% à l'occasion. Elle sortira plus tard sur consoles. Elle fait suite à un autre mise à jour gratuite publiée le mois dernier et ajoutant un mode Boss Rush, 4 ans après la sortie du jeu. Dead Cells est comme un bon vin : il se bonifie avec le temps ce qui est logique venant d'un studio bordelais. Il n'y a plus qu'à ajouter un mode virant l'aspect rogue-like.