Days Gone se cabre sur PC

C'est jour de sortie pour l'ancienne exclu PlayStation Days Gone , et pour célébrer dignement cet événement et bien montrer qu'on est sur PC et qu'on n'est pas là pour rigoler, Bend Studio a sorti un trailer de lancement non pas en 16:9, c'est vulgaire, ni même en 21:9, c'est pour les bébés, mais bien en 32:9, pour que les trois possesseurs d'un moniteur giga-ultra-wide comme le Samsung Odyssey G9 puissent enfin rentabiliser leur écran de la longueur d'un stade de foot. À part ça, le jeu vaut ce qu'il vaut, mais la conversion PC a l'air plus que correcte si l'on en croit les experts de Digital Foundry qui ont des compteurs de frames à la place des yeux.