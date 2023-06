Day of the Devs 2023 SGF Edition, le résumé

tricher

Ca y est, la saison des conférences qui sentent bon l'E3 mais pas trop a débuté. Et c'est au tour de Double Fine et Iam8bit de balancer leur désormais classique Day of the Devs. Une conférence dédiée aux jeux indés et qui met surtout les équipes en avant presque avant les jeux. Et le cru 2023 est plutôt pas mal ! Saltsea Chronicles est le nouveau projet du collectif danois Die Gute Fabrik Mutazione ). Le titre prend la forme d'un jeu d'aventure et de micro-gestion dans lequel on dirige l'équipage d'un navire perdu dans une mer de sel. Votre capitaine a mis les voiles et il vous convient de gérer les restes de l'équipage, d'envoyer tout le petit monde en expédition dans les archipels aux alentours, dejouer aux cartes et surtout de passer de longues heures à brailler avec tout le monde. C'est mignon, ça casse un peu les pontifs du jeu d'aventure et ça sort en 2023 sur PC et consoles.Mélangeant RPG au tour par tour et... volleyball, le nouveau jeu des créateurs de Chicory vous met dans la peau d'un dresseur de monstres-ish qui parcourt le monde pour monter sa dream team et espérer devenir le meilleur ch-coach de Beastieball . Il faudra également faire attention à son roster pour maximiser les combos entre beasties. Rendez-vous en 2024 sur PC et consoles. Retro Gadgets n'est pas nouveau, mais on n'en avait jamais parlé ici ! Son développeur nous raconte s'être inspiré de Pico8 et de Shenzhen I/O pour développer son générateur de gadgets digitaux. Le machin vous permet de créer tout, de la coquille de votre Game Boy DIY, jusqu'aux entrailles et à la programmation du bousin en Lua. Le projet est ultra-ambitieux et sa communauté est déjà au rendez-vous. Retro Gadgets est disponible en accès anticipé sur Steam.On l'attendait pendant les conférences de l'été, Hyper Light Breaker est de retour et il nous explique un peu plus en détail son gameplay. Mélangeant mondes ouverts multi-biomes générés aléatoirement et rogue-like avec bonus et upgrades permanents entre les runs (yes !), le jeu bouge bien et conserve l'esthétique de son grand-frère tout en passant à la 3D. Les développeurs annoncent que le jeu sortira en accès anticipé plus tard cette année.Marchant dans les pas de Wattam Henry Halfhead est un puzzler à la 3e personne qui vous met dans la peau d'une demi-tête qui peut posséder les objets et qui aura à accomplir une série de tâches dans chaque niveau. Tous les objets manipulables sont combinatoires entre eux. Par exemple, on peut prendre le contrôle d'une pomme dans une pièce, la ramener dans une autre et posséder une paire de ciseaux pour la découper. Etc. Enfin, le jeu aura un mode coop en splitscreen. Pas de date de sortie précise, mais le titre sortira sur Steam.Enfin des news de COCOON , le nouveau projet du game designer de Limbo et INSIDE annoncé l'année dernière pendant la conférence Annapurna. Cette fois-ci, exit les univers sombres et tristes, le jeu d'aventure prend place dans un multivers d'orbes imbriquées les unes dans les autres (un peu comme la scène de générique de fin de Men In Black). En attrapant un orbe après en être "sorti" on peu le trimballer d'un monde à l'autre et même replonger dedans, ailleurs, ou s'en servir pour activer des machines ou résoudre des puzzles. Ouais, c'est bordélique, le mieux c'est quand même de regarder la bande-annonce du jeu ci-dessous. La DA est bizarrement cool. La mécanique de plongée/sortie des mondes fait son petit effet et on imagine que le gameplay va suivre. Pour s'en assurer, il faudra attendre sa sortie plus tard cette année sur PC et consoles.Les créateurs de la série Alto's sont de retour avec un jeu PC, Summerhill qui vous emmène faire paitre des moutons et autres biquettes dans des décors bien inspirés par les côtes britanniques, mais teintés de mystères. Le jeu est graphiquement impeccable et promet du puzzle gentillet à base de simulation de troupeaux. Pas encore de date de sortie précise. Helskate est un jeu de skate à la 3e personne mâtiné de hack'n slash et de rogue. Le jeu partage beaucoup avec la saga Tony Hawk dont il s'inspire pour son côté tricks sans prise de tête. Le studio a même recruté l'un des anciens designers de Tony Hawk Underground sur le projet. Ca a l'air de bouger pas mal, on nous parle d'upgrades permanents entre les runs, alors pourquoi pas ? Sortie when it's done sur PC.Inutile de présenter Viewfinder , le puzzler à la 1ère personne qui joue avec les perspective comme personne avant lui. Présenté en long et en large par ses développeurs, le titre a désormais une date de sortie, le 18 juillet prochain sur PC et PS5.Enfin, Eternights se présente un petit plus et annonce une sortie courant septembre sur PS4 (zzz), PS5 et PC. Le jeu est développé par un collectif de développeurs qui bossent tous à distance de par le monde et s'apparente à un Persona-like (pour le compte à rebours en jours sur un calendrier), un jeu d'action nerveuse et un dating-sim/visual novel. Il m'avait déjà intrigué lors de sa présentation pendant le State of Play et j'ai vraiment envie d'en voir plus.On en parle vite faire parce qu'on n'a pas été plus saucés que ça :