Dans les arcanes d'Arkane

Ca faisait quelques temps qu'on l'attendait de pied ferme, il est enfin sorti. Le premier documentaire de Noclip sur les dessous d' Arkane Studios est sorti. Le très réputé studio lyonnais a probablement dû faire marcher à plein tube le broyeur de documents pour y engouffrer la tonne de clauses de confidentialité signées depuis plus de 15 ans.Car on y découvre des projets avortés et pourtant restés longtemps secrets : Ravenholm (HL2 Episode 4), ou encore LMNO, titre en collaboration avec Spielberg. On a droit a des séquences complètes de ces deux titres commentées par le sosie du "prêtre" de Ravenholm, alias Sébastien Mitton, le directeur artistique du studio. On y cause également The Crossing, Dishonored ou Prey.Ca dure 80 minutes, et c'est à déguster ci-après sans modération.