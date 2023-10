CitizenCon : le plein d'annonces

Star Citizen a fêté ses 11 ans ce mois-ci et la CitizenCon s'est déroulée ce week-end. Pendant deux jours, Chris Roberts et ses équipes ont montré plein plein de choses et en ont annoncé des tonnes d'autres. Tout cela mis bout à bout, cela fait pas mal rêver mais vu le passif du jeu, le tout est à prendre avec des pincettes car on a aucune idée de ce qui sera vraiment implémenté, de ce qui changera et surtout de quand ça sortira. On sait juste que la fameuse alpha 4.0 ne sortira pas cette année et que la plupart des choses présentées sortiront dans les 12 prochains mois ce qui ne veut pas dire grand chose. C'est assez dingue de voir que CIG/RSI continue d'ajouter des fonctionnalités alors que l'existant est loin de fonctionner.Du côté de Squadron 42 (le mode solo), après des mois/années pauvres en communication, on a eu le droit à une grosse bande-annonce de 26 minutes riche en gameplay. En plus elle est en 21:9. On a l'impression de voir plein de jeux combinés en un seul (il y a même un gravity gun) et ça peut être assez fou si le tout tient la route. Le jeu est annoncé comme "fini" et en phase de polish mais sans être vraiment en phase Beta et sans date de sortie.RSI/CIG a passé pas mal de temps à présenter les améliorations technologiques de Star Citizen à commencer par ce qu'ils appellent le Server Meshing à savoir que tous les serveurs du jeu sont combinés en un gros serveur virtuel. C'est ce qui permettra d'avoir un vrai univers persistant et qui fera de Star Citizen un MMO. C'est globalement comme cela que fonctionne EVE Online depuis sa sortie il y a 20 ans. Star Citizen pousse les choses à son paroxysme vu qu'en plus de partager la position des vaisseaux et des joueurs, les serveurs partagent aussi la position de n'importe quel objet dynamique. Imaginez prendre Starfield, virer les temps de chargement et en faire un MMO.Au niveau du rendu, RSI/CIG va ajouter du ray-tracing et les habituels DLSS 2/FSR 2 puis plus tard le DLSS 3. Il y a aussi tout plein d'améliorations sur le rendu de l'eau, des nuages, des cheveux, des vêtements,... et il est aussi question de sang, de sueur et de larmes pour les personnages. On a pu voir de la faune et de la flore et on pourra jouer les fermiers. Le feu se propagera de manière réelle via des choses comme le kérosène et il faudra utiliser des extincteurs pour l'éteindre voir couper l'oxygène.Un des gros morceaux est l'introduction des postes avancés avec possibilité de construire sa base à la Starfield/No Man's Sky en récoltant des ressources. On peut aussi réparer/améliorer son vaisseau de fond en comble, transporter plein de types de cargaisons différentes, bricoler son hangar... L'interface utilisateur et les interactions avec les objets ont aussi reçu un gros coup de polish. Je n'ai rien vu passer sur le système économique global donc on espère qu'ils n'attendent pas que Star Citizen soit un MMO pour se demander comment tout cela va fonctionner.Comme toujours, le but de la CitizenCon est de vendre du rêve afin que les joueurs continuent de mettre des piécettes dans la machine. Et ça fonctionne