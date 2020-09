Breath of the Wild sort son Musô

Si tout le monde attend la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild avec grande impatience, Nintendo nous sort une petite friandise sortie de nulle part. On ne s’y attendait pas, et en voyant Eiji Aonuma (producteur de la série depuis des lustres), on aurait pu croire à une mise à jour concernant cette suite. Mais il n’en est rien, et Mr Zelda nous annonce un nouveau jeu, Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau Un nouveau Musô dans la poche de Nintendo et donc le troisième avec Koei Tecmo et ses équipes au développement, après Fire Emblem Warriors (notre test est par ici ) et Hyrule Warriors . Mais là où ce nouveau jeu est déjà plus intéressant, c’est qu’il ne se contentera pas de raconter des brides d’histoires autour de The Legend of Zelda. C’est d’ailleurs ce que dit Yosuke Hayashi (producteur de Hyrule Warriors chez Koei Tecmo) dans la vidéo de présentation, Aonuma souhaitant revenir sur les événements du Grand Fléau, une époque se déroulant environ 100 ans avant Breath of the Wild.Et pour ne pas se planter, les deux entreprises ont travaillé de concert, avec une orientation très intéressante. Ici, il n’est pas question de « missions à la Dynasty Warriors », mais plutôt d’un jeu très narratif avec pas mal de bagarre à « tout seul contre 1000 », en prenant le contrôle de Link, mais aussi de Zelda ou de Daruk, Mipha, Révali et Urbosa, les Cinq Prodiges, afin d'éclaircir un peu sur ce lointain passé. Autre choix très intéressant, la direction artistique est un copier/coller de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, avec probablement une nouvelle version du moteur du jeu édition 2017, qui pour le coup, s’est nettement amélioré.Des choix qui nous ferons patienter tranquillement jusqu'à la sortie de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 qui, à part une vidéo à l'E3 2019, s'est fait tout petit depuis. Et parce que chez Nintendo, on n’en a décidément rien à faire de la concurrence, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau sortira sur Switch le 20 novembre prochain.