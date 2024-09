Assassin's Creed Shadows fête la Saint-Valentin

Suite (et fin ?) du retrait soudain d'AC Shadows du TGS : Ubisoft a annoncé que le jeu était repoussé au 14 février 2025. La raison évoquée est que Star Wars Outlaws ne s'est pas très bien vendu donc Ubisoft veut apprendre de ses erreurs et a besoin de quelques mois de plus pour donner un petit coup de polish au titre.Une autre leçon retenue de Star Wars Outlaws est qu'Assassin's Creed Shadows sortira sur Steam le même jour que sur les autres plateformes/boutiques car Ubisoft a fini par comprendre que c'était un peu con de se passer d'une boutique qui a fait une pointe à 38 millions d'utilisateurs simultanés au début du mois. Star Wars Outlaws sortira d'ailleurs sur Steam le 21 novembre.