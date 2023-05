Ally on dort

L'Ally d'Asus est maintenant entre les mains des grand journalistes comme Canard PC ou The Verge ainsi que les influenceurs comme LTT . A noter qu'il s'agit ici du modèle à $699 avec une puce Z1 Extreme et 512 Go d'espace disque qui sortira le 13 juin. Tout le monde dit à peu près la même chose donc tentons de résumer.Au niveau des performances, c'est assez simple. En mode 10W, le Steam Deck reste plus performant que l'Ally. En mode 15W, l'Ally passe largement devant ... à condition de rester en 720p. Je n'ai pas trouvé de tests en 1080p (la résolution native de l'Ally). The Phawx qui a fait une batterie de benchmarks avec l'AMD 7840U qui est à peu de choses près la même chose que le Z1 Extreme. En mode 25W, c'est évidemment la fête du slip mais avec une batterie de 40 WH (comme le Steam Deck), cette dernière va fondre comme de la barbe à papa qu'un pauvre raton-laveur a fait tomber dans l'eau L'écran de l'Ally affiche plus de couleurs et de manière plus juste que le Deck et le mode 120 Hz est fantastique mais là encore il fera chuter la batterie. Le Steam Deck reste plus lumineux. Au niveau confort, la prise en main de l'Ally n'est pas aussi bonne que celle du Deck, les boutons ABXY sont assez pourraves au point parfois de rester coincés et le manque de pavés tactiles se fait sentir dans les point'n click et les jeux de stratégie. Par contre la croix directionnelle est meilleure et l'Ally ne chauffe pas les mains en plus d'être plus silencieuse.Le gros problème de l'Ally est la partie logicielle. Asus a fait des progrès et Armoury Crate SE est loin d'être l'usine à gaz qu'est la version standarde mais c'est aussi très loin du niveau de réglages qu'offre SteamOS sur Deck en plus d'être assez buggué. Ceci étant dit, il a fallu de longs mois à SteamOS pour atteindre le niveau actuel donc on va donner sa chance à Asus même si on doute qu'ils soient aussi réactifs que Valve.Mais surtout Armoury Crate SE n'est qu'une surcouche de Windows 11 et pas un vrai OS. Cela veut dire que la communication entre les deux ne se passe pas toujours bien et surtout qu'il faut se coltiner Windows 11. C'est super au niveau support car tous les jeux et tous les installeurs (EGS, Battle.net, Game Pass...) fonctionnent sans avoir à bidouiller mais Windows 11 n'est pas du tout prévu pour ce genre d'appareil (ou pour des écrans tactiles en général) et la configuration des contrôles peut être douloureuse. Accessoirement l'absence de bouton Xbox se fait souvent cruellement sentir et taper n'importe quel texte relève du défi. Enfin Windows 11 comporte trois tonnes de processus inutiles pour une console de jeu ce qui se ressent niveau batterie. Mais au moins si vous connectez la console à un écran externe et branchez un clavier et une souris, vous aurez un OS utilisable.