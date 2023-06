Aliens: Dark Descent est sorti

Alors que les fans du xénomorphe n’avait rien eu à se mettre sous la dent depuis Alien: Isolation sorti il y a près de dix ans tout de même, on se rend finalement vite compte que les jeux sur la saga n’ont pas été légion . De plus, alors que tout le monde attendait une suite au jeu à la première personne de science-fiction, on a eu le droit à la place à un jeu tactique en temps réel en vue isométrique Mais le temps de la déception est peut-être révolu, Aliens: Dark Descent ayant des retours satisfaisants sur Metacritic , et des avis très positifs sur Steam . C’est vrai que les vidéos de gameplay montre du boulot honnête, mais tout ce que l’on peut affirmer de notre côté, c’est que le titre est sorti ce 20 juin sur PC, les PlayStation et les Xbox.