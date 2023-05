Aliens: Dark Descent se présente enfin

L'année dernière, pendant la conférence du Summer Game Fest Focus nous dévoilait Aliens: Dark Descent . Depuis, on n'en avait plus trop entendu parler (en tout cas on n'en avait pas parlé ici, ce qui revient au même), donc on est ravis d'avoir droit aujourd'hui à une vidéo de ce jeu basé sur l'univers du film de Cameron - qui, rappelons-le, reste de loin le meilleur de la série. Pour ceux qui ont raté le début, il s'agira d'un jeu d'affrontements tactiques, opposant une escouade de colonial marines et des hordes de xénomorphes. Quand on dit ça, on pense à un XCOM reskinné, surtout que le jeu reprend pas mal d'éléments du titre de Firaxis comme des soldats à l'apparence customisable et avec des capacités distinctes, qui peuvent progresser au fil des missions ou mourir définitivement.Sauf que contrairement à XCOM, ici tout est en temps réel, et le jeu se rapproche donc plus d'une sorte de mini Company of Heroes (il semble y avoir un système de couverture assez similaire) dans des environnements beaucoup plus cloisonnés et dans lequel on ne controlerait qu'une seule escouade. Pour enrober tout ça, le jeu proposera une campagne scénarisée qui se déroulera sur la planère Lethe.Pour savoir si ce mélange de tactique et de temps réel fonctionne, il faudra attendre encore un petit mois puisque le jeu arrivera le 20 juin, sur PC et consoles.