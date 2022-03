AC Valhalla : l'extension Dawn of Ragnarök est disponible

Dawn of Ragnarök, la nouvelle et ultime extension pour Assassin's Creed Valhalla , est disponible sur toutes les plateformes au prix d'une quarantaine d'euros tout de même. On rappelle que ce contenu, aussi connu sous son petit nom de "We have God of War at home", vous proposera d'incarner Odin à la recherche de son rejeton. La carte sur laquelle se déroule cette nouvelle aventure est entièrement nouvelle, d'une bonne taille mais quand même moins gigantesque que le jeu de base. Globalement, les premières critiques parlent de quelques nouveautés pas désagréables dans le gameplay et d'une aventure qui se tient bien, mais qui se destine uniquement à ceux qui ont apprécié le jeu de base : si vous êtes fatigués de la formule, ce n'est pas ça qui vous fera revenir.