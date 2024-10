Vroooooo Vroooo Tchak Tchak ! Ratatatatatatatata Boom ! Slash ! Slash Slash Slash ! Kaboom ! Ziiiip Gruuuuuuih ! BOOM BOOM ! Splash, Yaaaaaaaaaaaah Splash, YAAAAAAH SPLASH !

KADAKU

À BORD DU….

LE WARP

Bonjour, ici Rozzo. Vous m’avez déjà vu dans des tests comme celui de No Rest for the Wicked ou lors de prises chaudes comme celle sur The Last of Us . Aujourd’hui, grâce à Saber Interactive, je vous propose une immersion totale aux côtés des vaillants Space Marines, véritables stars de l’Impérium. Privilège rare offert par Saber Interactive, notre sponsor, nous allons découvrir ensemble si derrière cette armure de métal, ces statures dominantes et ces regards de braise, il n’y aurait pas un ou plusieurs coeurs qui battent…Bienvenue sur Kadaku. Connue pour ses jungles luxuriantes et ses plages de sable fin, c'est l’un des milliers de mondes de l’Imperium, qui se retrouve malheureusement, comme c’est trop souvent le cas, sous le joug des Zergs… Ah, on me murmure dans l’oreillette que ce sont plutôt des Tyranides, espèce de croisement entre des aliens et des insectoïdes. D’après Billou, notre fixer comme on dit dans le jargon, ce sont des « BBS », c’est-à-dire de « Bien Belles Saloperies ». Heureusement, nous sommes encadrés par les vaillants soldats de l’Impérium, les Cadiens, (qui semblent sous-équipés) et par trois glorieux Space Marines. Ils sont pas très causants, par contre leur arsenal en jette. Il est important de noter que… Vroooooo Vroooo Tchak Tchak ! Ratatatatatatatata Boom ! Slash ! Slash Slash Slash ! Kaboom ! Ziiiip Gruuuuuuih ! BOOM BOOM ! Splash, Yaaaaaaaaaaaah Splash, YAAAAAAH SPLASH ! Vroooooo Vroooo Tchak Tchak ! Ratatatatatatatata Boom ! Slash ! Slash Slash Slash ! Kaboom ! Ziiiip Gruuuuuuih ! BOOM BOOM ! Splash, Yaaaaaaaaaaaah Splash, YAAAAAAH SPLASH !Nous venons de tomber sous une embuscade tyranide, et visiblement tout le monde est décédé sauf nos trois Héros en armure. La guerre, la vraie a l’air complexe pour Ratatatatatatatata Boom ! Slash ! Slash Slash Slash ! Kaboom ! Ziiiip Gruuuuuuih ! BOOM BOOM ! Oui je disais, la guerre a l’air difficile pour le commun des mortels. En tout cas, la planète possède un charme indéniable, et voir ces espèces de pinacles de l’humanité se mouvoir, frapper, désosser et exploser leurs adversaires est un spectacle jouissif. Pour ce qui est des sentiments, j’ai l’impression qu’on repassera. Par contre, leur fanatisme peut avoir de quoi dérouter. Alors certes, entre tous ces moments de bravoure, je dois avouer qu’on s’emmerde un petit peu, on sent vraiment qu’il n’y a rien d’autre que la guerre dans ce bled. Ah tiens, c’est quoi ce truc dans le ciel ? Ratatatatatatatata Boom ! Slash ! Slash Slash Slash ! Kaboom ! Ziiiip Gruuuuuuih ! BOOM BOOM ! Splash, Yaaaaaaaaaaaah Splash, YAAAAAAH SPLASH ! …Ah, bah je crois que Billou vient tout juste, à l’instant, de perdre son bras. Ce sont les aléas du direct… D’après lui, ça fait plutôt drôle. Un dernier mot pour Factor Imperium TV ? Comment ça, tu ne « rendras pas à temps le test de Frostpunk 2 et tu t’en excuses auprès de la communauté ? ». Ziiiiiion PAF PAF BABABABAB KRRRR KRRRR PZZ.Alors, nous venons d’être exfiltrés de force vers la barge de bataille des Ultramarines, et comme vous pouvez le constater, c’est un endroit magnifique, chargé d’histoire, de blasters et autres appareils de démolition. J’ai à mes côtés Fougère, journaliste indépendant, lui-même rescapé de notre mission suicide.« Vindieu de Vindieu quelle violence ! Ça n’arrête jamais une seconde. J’ai l’impression que même si les stratégies de combat des Marines sont très simples, avec un nombre de combinaisons pas énorme selon le Codex Arstartes, la sauce prend très bien dans le feu de l’action. Souvent, c’est calme plat et d’un coup ça fait Vroooooo Vroooo Tchak Tchak ! Ratatatatatatatata Boom ! Slash ! Slash Slash Slash ! Kaboom ! Ziiiip Gruuuuuuih ! BOOM BOOM ! Splash, Yaaaaaaaaaaaah Splash, YAAAA... »« Tout à fait, j’ai fait une campagne avec le Lieutenant Titus (NDLR : la campagne « solo ») et c’était chouette. Bon, les soldats qui nous accompagnaient n’étaient pas bien finauds (sûrement les opérations chirurgicales, ou le dogmatisme), mais globalement c’était pêchu, quoiqu’un peu longuet et peu varié.« Merci pour la transition. En effet, j’ai participé à plusieurs missions en compagnie d’autres escouades (NDLR : la campagne « multi », où l’on peut incarner et personnaliser notre Space Marine), et c’était plutôt chouette, même si au bout d’un moment, bon, j’avais un peu l’impression d’avoir fait le tour du sujet. Je me demande si tout n’aurait pas pu être une seule et unique campagne. Par contre, sur un aspect plus trivial, les rations sont dégueulasses et honnêtement, elles sentent un peu des pieds. »« Si vous voulez de l'hérésie, on peut parler de toutes les monnaies de singe que le Haut Commandement essaye de nous distribuer pour être sûr que restions investis dans le conflit. Des systèmes de progression en veux-tu en voilà, qui demandent des heures de combat et de participation, et qui se contentent d'appliquer des changements mineurs à une expérience de jeu qui n'en avait pas besoin. On sent que les gradés ont un énorme intérêt à faire durer le conflit le plus longtemps possible, alors qu'on pourrait régler ça en quelques jours si on nous laissait faire notre boulot. »Nous voilà maintenant dans le Warp, cette vaste dimension parallèle qui sert aux soldats de l’Imperium à bourlinguer, en direction de la Terre. Ce n’est pas très sécure, mais de que j’ai compris y’a un vioc sur un trône qui nous aide à voyager. Bref, je pense que c’est le bon moment pour clore ce reportage. J’ai pas mal apprécié le périple, j’ai eu ma dose de testostérone et mes petites frayeurs, mais finalement tout est très classique : ils ont un boulot, ils sont là pour le faire, et ils le font bien. Mais visiblement, il ne faut pas leur demander plus que d’être des machines à tuer des planètes entières."Bonjour les bleus, c'est le Sergent Vétéran Billou. Je prends quelques minutes pendant notre transfert pour vous parler de l'autre grand ennemi, la PlayStation 5 puisque j'ai eu l'occasion de m'y frotter et accessoirement d'y perdre un bras pendant la bataille de Kadaku. La version PS5 de Space Marines 2 est dans la grande lignée des jeux new-gen. Elle offre un mode qualité et un mode fluidité. Oubliez tout de suite le mode qualité, car son frame pacing ne permet pas d'enchaîner les combos comme on le voudrait (c'est un peu la base du jeu) et surtout rend la fenêtre de parade quasi impossible à passer proprement. On préférera donc l'autre mode même si les 60 FPS ne sont pas constants et des baisses se font ressentir lorsqu'il y a trop de Tyrannides à l'écran. Autre bémol, le netcode du jeu qui semble un peu aux fraises sur les parties que j'ai faites avec des random Primaris de l'Internet. Pour le reste, le jeu fonctionne aussi bien que sur PC et propose en plus des retours haptiques DualSense efficaces."