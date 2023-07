Poly Bridge 3 : ça passe ou ça casse

​Dans un monde où les ponts auraient plutôt tendance à sauter, le test d'aujourd'hui va plutôt tenter d'en construire, même là où on n'en attendrait pas. Nous allons en effet décortiquer Poly Bridge 3, le jeu de Dry Cactus , successeur du 2 et qui en reprend les ficelles, ou plutôt les câbles, tressés et en acier par ailleurs.

Le petit pont de bois...

Faire un pont, pour de bon...

Un pont trop loin

Est-il besoin de présenter Poly Bridge ? Si oui, alors il s'agit à la base d'un petit jeu indé voulant simuler les forces physiques et quoi de mieux comme sujet d'application que des structures subissant de nombreuses contraintes comme les ponts. Mais si faire tenir un pont debout est déjà un défi, les faire résister à la circulation de véhicules divers et variés devient un art. On retrouve donc des niveaux avec des trous plus ou moins béants, des obstacles aériens ou maritimes, statiques ou dynamiques et à vous de trouver une structure qui résiste au passage des véhicules qui voudront traverser. Poly Bridge 3 reprend donc la formule exactement là où le 2 l'avait laissée, mais en peaufinant tous ses aspects : Le style épuré anguleux cède la place à un style cartoon tout en douceur et en détails scéniques. Les menus sont mieux présentés, le tutoriel habillement intégré aux niveaux des cinq premiers mondes vous apprendra les subtilités sans vous le dire, et tous les outils sont à nouveau à disposition avec une facilité d'utilisation améliorée. Je pense notamment à l'ajout de deux vitesses de simulation supplémentaires : x0.1 et x5, ainsi qu'à l'ajout de la multisélection d'éléments avec la touche Ctrl.Quoi de neuf au final ? Une disparition : celle des routes renforcées. Elles étaient un peu redondantes avec les routes standard et personnes ne se plaints réellement de leur départ. Un ajout aussi, celui des fondations. Ces piliers apportant un point d'appui sont désormais disponibles sur certains niveaux, mais au cout exorbitant de 15000/m. Forcément, on y réfléchit à deux fois avant de s'en servir. Enfin deux petites subtilités nouvelles apparaissent dans les niveaux eux même : tout d'abord des zones de constructions limitées dans l'espace, empêchant de construire hors des cadres prévus, et également des niveaux avec des pièces de ponts en place imposées. Ces pièces ne peuvent être supprimées et devront donc être utilisées, et étayées pour participer à votre pont final.Ah si, un dernier ajout bienvenu est à noter avec un nouveau classement en plus de celui du pont le moins cher avec ou sans casse, celui du pont ayant subi la tension la plus faible (ou le pont le plus solide, comme vous préférez le prendre).Bref, si vous avez aimé les niveaux casse-tête des précédents Poly Bridge, vous serez reparti pour un tour avec ce 3e opus et tout au plus pourra-t-on encore reprocher quelques menues bricoles. En premier lieu, le fait que les pages de menus et de classement ne soient pas unifiées (au lieu d'une page de sélection de niveau, une pour le classement par niveau, et une de rang mondial par niveau) et qu'elles ne soient rafraichies qu'après redémarrage du jeu. On aurait aussi bien aimé une option pour que chaque pièce du pont garde sa tension maximale supportée au cours de la traversée des véhicules pour voir les vraies zones de charge et il manque toujours une fonction rembobinage pour revoir comment on est arrivé à la casse finale même si celle-ci peut désormais mettre en pause la simulation.