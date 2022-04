Majeure et vaccinée, la boule rose de HAL Laboratory souffle ses 30 bougies cette année ! Trente printemps passés à se la couler douce sur à peu près toutes les plateformes de Nintendo avec une constante ou presque : proposer une aventure ronflante à destination d'un public averti qui vient plus y chercher la mignoncité que le challenge. Trente ans aussi qu'elle boulotte ses ennemis en 2D. Alors il était grand temps que la bestiole prenne du volume et aille se frotter à son nemesis trop longtemps ignoré : l'abominable troisième dimension. C'est désormais chose faite avec Kirby Et Le Monde Oublié.





Dans la plus pure tradition de la saga, il y est toujours question de gober les ennemis pour capturer leurs pouvoirs. On compte ici une douzaine de pouvoirs différents (l'iconique épée, bombes, tornade, etc.) qui peuvent chacun voir leur puissance accrue à l'aide de plans bien planqués dans les niveaux. Mais malgré des environnements 3D et une vue du dessus assez proche du personnage, les développeurs ont multiplié les astuces pour contenter petits et grands. Avec la Switch, la stratégie de Nintendo et ses pairs semble désormais assez claire : déconstruire les codes du platformer pour s'essayer à de nouveaux concepts. Après Super Mario Odyssey et ses 999 lunes à looter partout et la survie en monde ouvert de Bowser's Fury , c'est au tour de Kirby de faire sa petite révolution. Un virage pas si facile à négocier pour un studio qui a fait de la 2D son crédo. Alors le jeu y va en douceur et débute par une mise en situation digne de la série. Tout va pour le mieux sur la planète Pop, les lapinous et autres animaux mignons de DreamLand déambulent joyeusement jusqu'à ce qu'une mystérieuse déchirure dans l'espace ne vienne aspirer faune, Waddle Dees et notre héros rondouillard !Ainsi téléporté dans un étrange monde urbain, Kirby va devoir libérer les Waddle Dees qui se font petit à petit emprisonner par les (adoraaaaablement méchants) Aouafies. Très vite après quelques crapahutages dans des couloirs en 3D à travelling automatique qui ne sont pas sans rappeler Crash Bandicoot , la boule rose rencontre le chinchilla extraterrestre (non, ne riez pas), Elfilin, qui va le guider tout le long de l'aventure.A partir de là, l'histoire se déroule et nous fait voyager à travers une succession de mondes qui offrent tous un thème différent : prairie, désert, zone enneigée, etc. À première vue, c'est du grand classique. Et pourtant, il faut qu'on en parle, il y a quelque chose qui cloche. Le jeu délaisse vite fait le flower power coloré pour des décors urbains, industriels, presque inquiétants. On se balade dans des villes désertes façon The Last Of Us , dans un ancien centre commercial ensablé dans le désert et plus tard dans une centrale électrique aux machines infernales. Un genre d'écolo-trip qui va assez loin dans le délire, jusqu'à un final dantesque qui aura le mérite de rester dans les esprits et dont on se demande qui a pu l'accoucher. Enfin bref, voilà pour les penchants bizarroïdes du jeu, ça c'est fait. Revenons à nos moutons, au passage à la 3D et à ses implications en termes d'accessibilité. Non parce que sur ce terrain aussi, Kirby et le monde oublié se débrouille assez bien pour marquer les esprits.Dans la plus pure tradition de la saga, il y est toujours question de gober les ennemis pour capturer leurs pouvoirs. On compte ici une douzaine de pouvoirs différents (l'iconique épée, bombes, tornade, etc.) qui peuvent chacun voir leur puissance accrue à l'aide de plans bien planqués dans les niveaux. Mais malgré des environnements 3D et une vue du dessus assez proche du personnage, les développeurs ont multiplié les astuces pour contenter petits et grands.

Props pas nets