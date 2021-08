I Expect You To Die 2 : The Spy and the Liar

I Expect You To Die premier du nom mettait en scène un espion face à des situations dangereuses mais cartoonesques dans ce qui était l'un des premiers gros jeux lors de la sortie du Vive et de l'Oculus Rift.

Il proposait une expérience assise où l’on devait résoudre des énigmes dans une série de tableaux fixes, prouvant que la VR était un excellent médium pour les escape games (l’excellent The Room VR : A Dark Matter le confirmera). Le 2 reprend donc cette formule 5 ans plus tard.Si l’on ne se déplace pas hors de son siège, on dispose néanmoins d’un pouvoir télékinésique permettant de manipuler les objets à distance. Gimmick pratique pour ceux disposant d’un espace de jeu confiné, mais surtout un moyen de complexifier les énigmes et de mettre l’emphase sur l’observation, les objets avec lesquels interagir pouvant être n’importe où dans le décor. Le fait de ne pas proposer de mouvement peut paraître restrictif (The Room VR propose des déplacements par téléportation sur des endroits prédéterminés par exemple), mais permet d’être plus accessible et d’aller à l’essentiel. Petite nouveauté, le scénario a cette fois un fil rouge entre chaque tableau.Déjà présent dans le premier épisode, l’humour est toujours là, aussi bien dans les dialogues que les situations. Ça n'en devient pour autant jamais burlesque, et ce mélange permet d’avoir un jeu reposant malgré un fond qui devrait être oppressant : chaque action peu mesurée entraînera votre mort. Parfois drôles, parfois injustes, ces morts ne sont jamais frustrantes même s’il faut recommencer le tableau entièrement à chaque échec : Une fois la marche à suivre apprise, on trouvera des raccourcis rapidement. Il y a même un trophée pour le speedrun.Un humour bien dosé, de bons doublages (Will Wheaton dans le rôle principal), des interactions physiques avec quasiment tous les objets du jeu (il est par exemple possible mettre un livre en feu puis d’utiliser celui-ci pour enflammer d’autres objets), une intro fabuleuse (à découvrir sur la démo gratuite du jeu) et des énigmes amusantes, que demander de plus ?Hé bien des sous-titres. Le jeu, intégralement en anglais, ne propose aucun sous-titre, ni anglais ni français, à l’heure du test. Ça peut être handicapant car certains passages ont des instructions audios indispensables pour continuer, et le débit de parole est assez intensif. Autre petit bémol : J’ai à un moment du jeu réussi une énigme “trop tôt”, déclenchant la suite du jeu alors que je n’avais pas découvert un élément indispensable pour la suite, ce qui m’a demandé de recommencer de nombreuses fois la salle avant de comprendre ce qui n’allait pas.Le jeu est également assez court (6 chapitres, chacun durant moins d’une heure si vous ne galérez pas trop), malgré une petite rejouabilité pour trouver tous les objets et interactions cachées. Mais vu la qualité de l'ensemble, il serait fort dommage de passer à côté si vous êtes équipé d’un casque. En espérant que la suite déjà annoncée ne nous fasse pas encore attendre 5 ans...