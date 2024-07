Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Après avoir sublimé Braid en 2008, et participé entre deux romans graphiques à des compositions artistiques pour le Parti Démocrate américain, ou la campagne de Bernie Sanders (oui oui!), l'homme au coup de crayon reconnaissable entre 1000, David Hellman, est de retour sur un nouveau puzzle-game, cette fois-ci développé par une toute petite équipe ayant déjà bossé entre autres sur le très chouette Ethereal. Un combo gagnant ?

Jemma est beaucoup trop agitée pour le train-train ronflant des habitants de son petit village d'adoption. La jeune orpheline dérange et peine à trouver sa place. Elle a envie d'autre chose, de grande aventure et décide de partir à la recherche d'elle-même, par-delà les grandes portes rassurantes du village. Dans ce monde en proie à la stase, un mal qui le ronge et entrave tout sur son passage, elle devra affronter non seulement des ennemis, mais surtout ses propres démons à la recherche de ses origines.









La stase entre en jeu rapidement et va contrecarrer ces règles déjà tarabiscotées en imposant des objets immobiles qui bloquent les mouvements sur une ou plusieurs lignes. On passe donc la plupart de son temps à naviguer et déplacer des objets un peu comme dans un taquin, pour, par exemple pousser une épée contre un monstre et déverrouiller un passage derrière lui, ouvrir une porte à l'aide d'une clé glanée dans les couloirs d'un donjon, ou pourquoi pas nourrir des orangs-outangs colorés !



Cette mécanique peut paraître déroutante les premières minutes. On n'a pas de peine à imaginer les développeurs être tombé dessus lors d'un happy accident pendant une séance de débogage raté, tellement le concept est bizarroïde. Et pourtant, notre cerveau de joueur s'habitue quasi immédiatement à cette manière de jouer si particulière et on est rarement bloqués dans les niveaux. Bon, OK y'a bien un endroit où j'ai bugué pendant une bonne heure avant qu'un ami avec un cerveau neutre à l'aventure ne vienne à mon secours et ne trouve la solution en 30 secondes chrono. Mais le plus souvent, on comprend vite où veut nous mener le jeu.





D'ailleurs, ses créateurs ont l'intelligence de ne pas faire durer la même mécanique de puzzle plus de 30 minutes et renouvellent le concept régulièrement en introduisant diverses nouvelles règles comme des lasers qu'il faut bloquer tous en même temps pour avancer, un grappin ou des boss gigantesques qui seront de vrais challenges pour vos neurones. On l'a dit en introduction, "l'artiste de Braid" comme on l'appelle souvent livre ici des personnages aux bouilles qui parleront évidemment aux nostalgiques de Braid et des planches de dessin en guise de cinématiques et autres vistas lors de l'exploration d'une nouvelle région.Le jeu se paye également une superbe bande originale composée par Tomás Batista ( Per Aspera Ethereal ) qui sonne toujours juste dans les moments épiques ou les scènes touchantes entre Jemma et ses nombreux interlocuteurs. La traduction française est également de qualité et on ressent toute l'intention de Jemma dans ces dialogues. Enfin, l'aventure est à la hauteur du concept, à savoir une campagne d'environ trois à cinq heures et quelques quêtes annexes aux défis un peu plus ardus.