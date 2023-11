Assurément l’un des gros morceaux du début de l’année prochaine, Final Fantasy VII Rebirth avait fait le déplacement jusqu'à la Paris Games Week pour se laisser apprécier par nos petites mains.

Final Fantasy VII Rebirth

Karmazoo

C’est sûr qu’on l’attend de pied ferme après un épisode Midgar qui a conquis tout le monde. Cette fois-ci, le jeu se veut plus ouvert. Mais avant de découvrir le monde de Final Fantasy VII , le jeu nous a proposé un petit flashback dans la peau de Cloud, alors SOLDAT à la solde de la Shinra. Accompagné par Sephiroth alors jouable, nous avons pu arpenter une montagne jusqu'à un ancien réacteur Mako pour aller mettre la fessée à un boss. L’occasion de se familiariser avec le système de combat légèrement remanié de cet épisode. Il est toujours question de combats en temps réel avec la possibilité d’activer une pause active pour fouiller dans les menus de commandes et déclencher l’une des compétences de chaque héros, un sort ou un item particulier. Jusque-là, pas de surprise. Par contre, le jeu introduit un nouveau système de synergies entre héros qui sont activées en pressant R1 pendant le combat et qui ne consomment pas de jauge ATB. Dans les faits, ces coups spéciaux ne font pas bien plus de dommages que des attaques de base, mais ils permettent de varier les plaisirs. Pour aller plus loin dans les synergies, lorsque deux personnages auront rempli la nouvelle jauge de synergie, ils pourront les consommer pour exécuter une technique de synergie qui est, elle bien plus efficace, et on se délectera de petites cinématiques mettant en scène le duo. Entre ça et le retour des Transcendances, le jeu propose un système de combat vraiment complet.Preuve de l’ouverture du jeu, la seconde démo qu’on a pu tester nous a emmenés dans la région de Junon. Alors certes, on n'est pas devant un monde ouvert à la Far Cry , mais le jeu offre des zones avec pas mal de choses à faire. Des ennemis à tuer bien sûr, mais également des fermes à Chocobos qu’on pourra enfin chevaucher (et relooker) à loisir. La région regorgeait aussi de ressources à collecter, même si on ne sait pas encore à quoi elles vont servir. Certains ennemis rencontrés étaient l’occasion de découvrir de nouveaux challenges proposés par le jeu, tuer un groupe en X minutes, empêcher un ennemi d’utiliser telle ou telle capacité, etc. L’occasion de grappiller des Gils supplémentaires et pourquoi pas quelques objets utiles.La fin de la démo nous amenait dans les faubourgs de Junon ou après avoir rencontré Priscilla, nous avons retrouvé Yuffie aux prises avec le Grand Oedeme et un dauphin facétieux. La démo s’est malheureusement terminée trop rapidement, mais ce bref extrait nous a rassurés sur ce nouvel épisode dans la droite lignée de FF7 Remake. L’équipe de développement n’a pas souhaité faire de changements majeurs au jeu, juste quelques ajustements pour varier les combats. Et il fallait bien ça, car le jeu est promis comme le plus gros morceau de la trilogie. Sortie toujours prévue pour le 29 février 2024 sur PS5.Les joyeux drilles de Pastagames reviennent avec un nouveau jeu de plateforme coopérative édité chez Devolver : KarmaZoo. Dans ce titre qui propose à deux, trois ou quatre joueurs de partir à l’aventure dans plus de 300 niveaux créés à la main, la coopération est la clé. Un miasme toxique et sombre est omniprésent et seule l’aura qui entoure le groupe permet à l’ensemble des joueurs de survivre ensemble. Un joueur séparé des autres verra son aura progressivement se résorber jusqu'à la mort. Ajoutez à cela des pouvoirs loufoques comme un lama qui peut cracher sur ses collègues pour leur permettre de s’accrocher à des murs, une lanterne qui illume les passages secrets et des actions obligatoirement réalisables en groupe pour avancer et vous obtenez un jeu rigolo qui par moment nous rappelle aux bons souvenirs de Battleblock Theater . La patte graphique est comme toujours avec le studio français plein de pixels. On y retrouve d’ailleurs le chat iconique de l’équipe qui sert de guide lors des tutoriaux. Les développeurs nous ont expliqué que certains niveaux avaient été créés pour exploiter les synergies entre les différents personnages. KarmaZoo n’a rien de révolutionnaire en soi, mais on y quand même passé un bon moment à quatre joueurs. Sortie le 14 novembre sur Switch, PS5, Xbox Series et PC.