The Crust : évitons d'être réduits en miettes

Quand on a testé SteamWorld Build avec Xavor2Charme , on vous avait dit que le jeu était une bonne introduction aux genres gestion de ville et industrialisation, pour quand vous voudrez vous mettre sérieusement aux genres. Eh bien The Crust , développé par les Monténégrins de VEOM Studio , c'est la version sérieuse de ces genres : de la gestion d'implantation minière sur et dans la Lune. De quoi nous mettre des étoiles plein les yeux.

Décollage

Objectif Lune

L'ami de la croute

Un caillou dans la chaussure

Armageddon

The Crust commence par vous introniser comme le directeur de l'installation lunaire que l'humanité a fini par créer sur l'astre gris afin d'y récupérer toutes les ressources utiles. On y est donc accueilli par notre patronne Alice Vance, qui, avec son ton sarcastique, permet à tout le personnel de se coordonner avec la station spatiale en orbite.A peine le temps de faire un petit tutoriel sur les panneaux solaires, les batteries et les drones qui sont la main-d'oeuvre locale et voilà qu'une météorite tombe sur la lune et projette des gravats gros comme une maison sur notre base et vers la station spatiale.Vous l'avez compris, on est seul, tout est détruit et il faut reconstruire. Let's go !La spécificité de la Lune est d'avoir des jours d'un mois. De fait, vous alternerez 15 jours de jour avant de passer 15 jours de nuit. Ca oblige à anticiper les besoins et principalement en électricité. Il faudra donc suffisamment de panneaux solaires qui rechargeront suffisamment de batteries qui se déchargeront suffisamment lentement pour supporter nos besoins pour 15 jours.Et nos besoins vont être croissants puisque les ressources étant souterraines, il faudra scanner la roche, la creuser, poser des extracteurs, puis des convoyeurs qui enverront les cailloux dans des raffineries qui trieront les faibles proportions de minerai du régolithe avant de pouvoir l'utiliser.Cette spécificité d'avoir de la roche contenant une petite quantité de ressources noyée dans une quantité de roche est intéressante, car elle oblige à trouver une utilisation ou un gros stockage des roches perdues, en plus d'extraire la ressource qui y est logée. Plus tard, vous aurez des machines qui permettront de tout trier et de récupérer toutes les ressources, mais ça se fera moyennant des convoyeurs dans tous les sens.La gestion de la base souterraine est assez plaisante, grâce notamment à des contrôles intuitifs, délaissant les touches bizarres pour utiliser les classiques Majuscule pour les sélections multiples et les CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller un bâtiment existant.On a en permanence à notre disposition un menu contextuel donnant accès aux principaux outils, notamment la pose de câbles électrique, de convoyeurs et la sélection des zones à miner. On peut moduler nos drones entre trois types : constructeurs, mineurs, ou de transport, et les convoyeurs se posent assez facilement (même si on regrettera l'absence d'une option pour en changer le sens).Côté surface, la lune sert un peu comme dans un Frostpunk à envoyer des expéditions en rover vers des points d'intérêt, qui donneront soit des ressources, soit de la science, permettant de débloquer moults améliorations et nouvelles machines pour notre base dans trois arbres d'améliorations. Le premier souci, c'est que ces point d'intérêts vont vite se révéler être infinis, cassant un peu le mythe du complexe minier abandonné à son sort sur un astre mort.Autre souci, si le début du jeu est assez bien peaufiné, plus on avance et moins ça va. Les arbres d'améliorations contiennent des centaines d'éléments, mais ils s'arrêtent actuellement à la moitié de ce qui est prévu. Un élément semble aussi buggé et ne finit jamais sa recherche, bloquant ainsi toute la branche en dépendant.Vous aurez également une mission de sauvetage en début du jeu et malheur à vous si vos rovers sont trop loin et qu'ils ne peuvent pas arriver à temps sur le site du crash, car si vous échouez, vous passerez la moitié du jeu sans astronautes pour faire tourner votre base, alors que les astronautes apportent un grand boost à vos productions.Le scénario se perd aussi en route. De bien scénarisé, on se retrouve avec une nouvelle météorite tueuse en chemin et un objectif en 7 étapes à réaliser en 2000 jours et demandant toujours plus de produits jusqu'à quasiment l'absurde puisque rien ne nous a préparé à monter en production assez vite pour ce genre de chose, tant en type de produit qu'en quantité de ceux-ci.Pour vous en sortir, vous aurez des contrats qui vous rapporteront de l'argent en échange de ressources envoyées vers la Terre. A vous donc de fabriquer suffisamment d'éléments dont vous n'avez pas besoin pour votre objectif principal pour pouvoir gagner de l'argent à côté.Ces contrats vous mettront au passage en contact avec une douzaine de factions terrestres et feront monter votre réputation avec elles, mais rien ne vient vous récompenser si vous atteignez le niveau de réputation maximum.Ajoutons à cela des rovers qui se bloquent ou qui ne reviennent pas à la base comme prévu, une gestion de l'électricité incompréhensible qui vous fera au final construire autant de batteries et de panneaux solaires que vous pourrez, une traduction encore partiellement en anglais, l'absence de filtre pour trier les contrats et vous aurez un jeu qui mérite bien son statut d'accès anticipé.