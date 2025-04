Trans|Mission 03: Interview de Louve Hurlante

Aujourd’hui, dans cet épisode de Transmission, je vous propose l'interview d’une développeuse pleine d'énergie, qui navigue entre projets solo et Game Bakers et qu’on nommera Louve Hurlante.



Au-delà de son travail chez Game Bakers, elle fait plein de trucs perso que vous pouvez retrouver sur https://louve.systems/ L’interview ayant été enregistrée à la sauvage avec des micros SingStar, vous pardonnerez sa qualité aléatoire.Les musiques utilisées sont : Cat's Swing (tiré de la bande-son de Behind the Frame), Garage et Any Special Order de Devil May Cry 5 pour la musique de fond.