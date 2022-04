Après une annulation au dernier moment pour l’épisode de février, Quickload revient enfin pour un nouvel épisode. Un épisode un peu spécial, comme on disait sur Youtube il y a dix ans.

En effet, et vous le savez si vous suivez l’actualité de Gamekult ou que vous traînez sur Twitter, Noddus a décidé de quitter GK pour voguer vers d’autres horizons. Après les départs de Stoon et Gautoz, il ne reste donc plus personne de l’équipe originelle côté GK (en plateau du moins, Hubert étant toujours au taquet en régie), ce qui laisse planer un doute sur la forme future de l’émission. S’il est prévu que la préparation et la présentation de Quickload soient reprises par quelqu’un chez GK, on ne sait pas encore bien qui, quand ni comment. On a en tous cas collectivement décidé de laisser le futur taulier de l’émission prendre ses marques et venir avec ses idées et ses envies. Peut-être qu’elles incluront l’équipe actuelle, peut-être pas, auquel cas ce ne sera qu’une nouvelle évolution d’une émission qui a déjà beaucoup muté depuis sa création. D’abord podcast 100% PC et 100% GK, puis podcast 100% PC collectivisé entre GK, Factornews et NoFrag, pour enfin devenir un podcast *pourcentagevariable* PC entre une bande de potes, et on vous passe le roster à géométrie variable : finalement, dans Quickload, la seule chose immuable c’est l’irrégularité (et les bières).Alors, pour ne rien regretter, on a fait comme si ce quarantième épisode (on a commencé au 0) était le dernier. La durée ? Balek frero, on tape les trois heures. Le conducteur ? Pire qu’un tacos trois viandes, on a tout foutu dedans. Des recos Youtube de documentaires de plus de trois heures au récit de la quête d’une carte graphique à un prix non déraisonnable en passant par une rafale de tous les trucs maboules arrivés dans le JV depuis novembre, le point news à lui seul fait la taille de l’Oregon. On a évidemment parlé d’Elden Ring, beaucoup, de Tunic, un peu, mais également du Steam Deck, de Tiny Tina’s Wonderlands, Inscryption Kaycee’s Mod… Le tout étant rythmé par une pause musicale, un jeu à la con « de plateau » préparé par Fougère, et les classiques tops/flops/attentes.Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité toutes ces années, à vous faire des bisous, et à vous dire à la prochaine, ici ou ailleurs.